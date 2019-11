Джонсон спростував інформацію про плани скоротити чисельність армії

Джонсон заявив, що уряд збереже чисельність збройних сил королівства

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон спростував інформацію, що з'явилася в ЗМІ інформацію про те, що британська влада має намір скоротити чисельність армії.

Трансляцію його виступу вів телеканал Sky News.

«Ми жодним чином не будемо скорочувати чисельність наших збройних сил, ми збережемо їх кількість», - сказав він.

#GE2019: Boris Johnson promises there will be no cuts to the armed forces "in any form".



Read more about the #GeneralElection2019 #ToryManifesto here: