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    Джонсон спростував інформацію про плани скоротити чисельність армії

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    Прем&rsquo;єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон - Джонсон спростував інформацію про плани скоротити чисельність армії
    Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон

    Джонсон заявив, що уряд збереже чисельність збройних сил королівства

    Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон спростував інформацію, що з'явилася в ЗМІ інформацію про те, що британська влада має намір скоротити чисельність армії.

    Трансляцію його виступу вів телеканал Sky News.

    «Ми жодним чином не будемо скорочувати чисельність наших збройних сил, ми збережемо їх кількість», - сказав він.

    Нагадаємо, раніше газета Sunday Times повідомила, що британський уряд планує скоротити чисельність сухопутних військ, а один з двох сучасних авіаносців можуть передати в оренду союзникам.

    За даними газети, у Лондоні планують скоротити чисельність сухопутних військ до 60-65 тисяч осіб, однак при цьому не зменшувати витрати на оборону.

    У передвиборному маніфесті прем'єр-міністра Бориса Джонсона не буде обіцянки про збереження збройних сил у попередньому вигляді.

    Джонсон домагався, щоб Велика Британія вийшла з ЄС 31 жовтня, навіть якщо до цього моменту сторони не зможуть досягти угоди щодо процедури «розлучення» і подальших відносин. Британський парламент виступив проти виходу з ЄС без угоди з Брюсселем, зобов’язавши Джонсона просити про відстрочку Brexit. В результаті, тепер Brexit заплановано на 31 січня.

    Читайте також: The Guardian: Джонсон не публікує доповідь про РФ, щоб не псувати відносини з Трампом.

    Як повідомлялося, Brexit спонсорували російські олігархи. Британська газета оприлюднила прізвища і докази.

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