Британія шукає нові протикорабельні ракети для фрегатів



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Нові протикорабельні ракети мають з’явитися на флоті в грудні 2023 року

П’ять фрегатів Type 23 мають бути озброєні новою ракетою

Міністерство оборони Великобританії оголосило тендер на постачання протикорабельних ракет, які дозволять замінити нинішні ракети Harpoon, поки в 2030 роках не з’явиться новий клас ударних і протикорабельних ракет (FC/ASW).

Про це пише ресурс Naval Today.

Нові протикорабельні ракети мають з’явитися на флоті в грудні 2023 року і використовуватися далі не менше 10 років. Всього п'ять фрегатів класу Type 23 мають бути озброєні новою протикорабельною ракетою до появи на флоті системи FC/ASW.

Міністерство оборони Великобританії також хотіло б, щоб нова протикорабельна ракета могла використовуватися для нанесення ударів по наземних цілях. Британський ВМФ буде змушений обирати між американською ракетою LRASM, норвезькою ракетою NSM та шведською RBS15.

До слова, Великобританія ввела заборону на постачання в Російську Федерацію підводних апаратів та супутнього обладнання.