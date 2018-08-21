Британія вважає, що США треба іще більше тиснути на РФ



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Джеремі Хант має намір закликати Дональда Трампа активніше протидіяти загрозі із боку Кремля

Керівник МЗС Великої Британії відвідає із візитом США

В рамках свого першого візиту до США на посаді очільника британського зовнішньополітичного відомства Джеремі Хант має намір закликати Дональда Трампа активніше протидіяти загрозі із боку Кремля західним цінностям шляхом запровадження санкцій. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Окрім того глава МЗС Великої Британії планує поставили питання щодо посилення регулювання політичної реклами в інтернеті, а також необхідності прийняття заходів для попередження кібератак проти виборчих систем. Паралельно із цим Джеремі Хант має намір захищати принципи вільної торгівлі і поставили питання щодо чітких червоних ліній для РФ у відповідь на застосування нею хімічної зброї в країнах-членах НАТО.

До того ж очільник МЗС Великої Британії планує заявити про те, що соціальна нестабільність, яка впливає на результати виборів, є наслідком далеко не лише відповідних компаній впливу в соціальних мережах, але і результатом економічної кризи 2008-2009 років. При цьому Джеремі Хант має намір виступити на захист свободи слова, яку він вважає основою демократії.