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    Британія звільнить заарештований іранський танкер за однієї умови

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    Минулого тижня морська піхота Великої Британії затримала в водах Гібралтару іранський нафтовий танкер Grace 1 - Британія звільнить заарештований іранський танкер за однієї умови
    Минулого тижня морська піхота Великої Британії затримала в водах Гібралтару іранський нафтовий танкер Grace 1

    Сполучене Королівство буде сприяти звільненню танкера, якщо отримає гарантії, що він не піде до Сирії

    Глава МЗС Великої Британії Джеремі Гант заявив, що Лондон допоможе звільнити іранський танкер, якщо Тегеран дасть гарантії не доправляти його до Сирії.  

    Про це Гант написав у Twitter за підсумками телефонних перемовин зі своїм іранським колегою Мухамедом Заріфом.

    «Щойно розмовляв з міністром закордонних справ Ірану Заріфом. Конструктивна розмова. Я запевнив його, що предметом нашого занепокоєння було не походження нафти на танкері Grace 1, а місце її призначення. А також що Сполучене Королівство, після відповідного процесу в судових інстанціях Гібралтару, буде сприяти звільненню танкера, якщо отримає гарантії, що він не піде до Сирії», - написав міністр.

    Гант також зазначив, що за словами Заріфа, «Іран хоче врегулювати це питання та не прагне ескалації».

    Нагадаємо, минулого тижня морська піхота Великої Британії затримала в водах Гібралтару іранський нафтовий танкер Grace 1, що прямував до Сирії, порушуючи міжнародних санкцій. Тегеран обіцяв вжити заходів у відповідь.

    Напередодні стало відомо, що Велика Британія відправить другий військовий корабель в Перську затоку.

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