Британія звільнить заарештований іранський танкер за однієї умови

Сполучене Королівство буде сприяти звільненню танкера, якщо отримає гарантії, що він не піде до Сирії

Глава МЗС Великої Британії Джеремі Гант заявив, що Лондон допоможе звільнити іранський танкер, якщо Тегеран дасть гарантії не доправляти його до Сирії.

Про це Гант написав у Twitter за підсумками телефонних перемовин зі своїм іранським колегою Мухамедом Заріфом.

«Щойно розмовляв з міністром закордонних справ Ірану Заріфом. Конструктивна розмова. Я запевнив його, що предметом нашого занепокоєння було не походження нафти на танкері Grace 1, а місце її призначення. А також що Сполучене Королівство, після відповідного процесу в судових інстанціях Гібралтару, буде сприяти звільненню танкера, якщо отримає гарантії, що він не піде до Сирії», - написав міністр.

1/2 Just spoke to Iranian Foreign Minister Zarif. Constructive call. I reassured him our concern was destination not origin of the oil on Grace One &that UK would facilitate release if we received guarantees that it would not be going to Syria, following due process in Gib courts