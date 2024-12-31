Буданов заявив, що хоч наразі змін у настроях російського суспільства, не спостерігається, це не означає, що цього не станеться у майбутньому

Щодо 2025 року Буданов сказав, що він має «набагато більше оптимізму»

Начальник Головного управління розвідники Міноборони України Кирило Буданов прогнозує, що 2025 рік буде для України кращим, ніж цей. Про це він розповів в етері телемаратону 31 грудня, відповідаючи на запитання журналістки.

Як зауважив очільник військової розвідки, рік тому йому поставили схоже запитання, і він «абсолютно чесно сказав, що на жаль, 2024-й буде дуже важким».

Щодо наступного року, то Буданов сказав, що він має «набагато більше оптимізму».

«2025-й буде точно кращим за цей. Для цього є об’єктивні фактори, і я сподіваюся, у 2025-му ми побачимо дуже багато гарних подій, які зрештою принесуть нам те, чого ми так усі чекаємо», – сказав керівник ГУР.

За словами Буданова, наразі Росія здатна продовжувати війну, але якщо «не схаменеться до середини 2025-го», то їй «доведеться ухвалювати дуже складні рішення», пов’язані з її фінансовою та економічною системами.

«Чи готові вони до цього? Можливо, й готові. Чи хочуть вони цього? На сто відсотків можу сказати, що ні. Тому робитимуть усе, щоб цього не допустити», – підсумував глава воєнної розвідки.

Буданов додав, що хоч наразі змін у настроях російського суспільства, не спостерігається, це не означає, що цього не станеться у майбутньому.

Нагадаємо, що наразі український та світовий медіапростір переконаний, що у 2025 році війна в Україні завершиться. Проте це переконання шкодить як фронту, так і тилу. Воно дає примарну ілюзію, заспокоює та розслаблює в ситуації, коли розслабитись означає втратити державу та незалежність. Про це розповідає командир 12 бригади спеціального призначення «Азов», Герой України Денис Прокопенко Денис Прокопенко на свої сторінці у соціальній мережі.

Також традиційно британська щоденна газета Financial Times опублікувала прогноз на 2025 рік. У матеріалі йдеться про те, що між Україною та Росією буде укладено мирний договір. Для досягнення мирної угоди потрібно посилити тиск через жорсткіші санкції та розширити підтримку Києва з боку США. У відповідь Зеленський може погодитися на фактичне, але не юридичне визнання контролю Росії над окупованими територіями, отримавши натомість гарантії безпеки.