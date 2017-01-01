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    Британська розвідка назвала Росію головною загрозою світовій безпеці

    Юнгер закликав союзників Британії докласти більше зусиль для протистояння гібридній війні, яку Росія веде проти Європи
    Протягом останніх 20 років РФ втручалася у справи своїх сусідів, кинувши виклик системі світової безпеки, яка сформувалася після 1991 року. Таку заяву зробив генеральний директор Секретної розвідувальної служби Великобританії (MI-6) Алекс Юнгер, пише The Times. «Після нетривалого періоду на початку 1990-х років, коли Росія «приймала
    • Сьогодні, 08:51
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    Алекс Юнгер
    Алекс Юнгер

    Юнгер закликав союзників Британії докласти більше зусиль для протистояння гібридній війні, яку Росія веде проти Європи

    Протягом останніх 20 років РФ втручалася у справи своїх сусідів, кинувши виклик системі світової безпеки, яка сформувалася після 1991 року. Таку заяву зробив генеральний директор Секретної розвідувальної служби Великобританії (MI-6) Алекс Юнгер, пише The Times.

    «Після нетривалого періоду на початку 1990-х років, коли Росія «приймала правила гри», погоджуючись з нормами світового порядку після закінчення холодної війни, вона почала «фальсифікувати правила», прикидаючись, що дотримується міжнародних угод, при цьому відверто порушуючи їх», - зазначив Юнгер.

    «Закріпившись завдяки зростанню цін на нафту і контролю Путіна над політичною системою, Росія кинула виклик системі безпеки шляхом втручання в політику інших країн. Однією з причин цього є «почуття безкарності» Кремля, яке своїм небажанням реагувати на російські провокації виростив сам Захід», - переконаний шеф британської розвідки.

    Також Юнгер закликав союзників Британії докласти більше зусиль для протистояння гібридній війні, яку Росія веде проти Європи.

    Як відомо, раніше в НАТО заявили, що світу загрожує велика війна міждержавна.

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