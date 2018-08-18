Британські депутати хочуть послабити правила щодо електронних сигарет
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Електронна сигарета може стати «ключовою зброєю» у боротьбі з курінням
Комітет британського парламенту закликає уряд зменшити обмеження на електронні сигарети в якості способу зниження кількості курців у країні.
Про це повідомляє The Associated Press.
Як зазначає видання, комітет з питань науки та технологій парламенту заявив, що електронні сигарети не повинні автоматично заборонятися в публічних місцях.
Комітет також вважає, що промисловість повинна мати можливість рекламувати пристрої як менш шкідливий варіант для курців.
Голова комітету Норман Льюїс заявив, що електронна сигарета може стати «ключовою зброєю» у боротьбі з курінням.
Деякі медичні експерти попереджають, що ризики, пов'язані з електронними сигаретами недостатньо вивчені.
Професор університету Бірмінгема Девід Тіккетт провів дослідження, яке показує, що електронна сигарета може пошкодити імунну систему. Британський уряд заявив, що розгляне рекомендації комітету.