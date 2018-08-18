  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Британські депутати хочуть послабити правила щодо електронних сигарет

    • Розсилка
    Британські депутати хочуть послабити правила щодо електронних сигарет

    Електронна сигарета може стати «ключовою зброєю» у боротьбі з курінням

    Комітет британського парламенту закликає уряд зменшити обмеження на електронні сигарети в якості способу зниження кількості курців у країні.

    Про це повідомляє The Associated Press.

    Як зазначає видання, комітет з питань науки та технологій парламенту заявив, що електронні сигарети не повинні автоматично заборонятися в публічних місцях.

    Комітет також вважає, що промисловість повинна мати можливість рекламувати пристрої як менш шкідливий варіант для курців.

    Голова комітету Норман Льюїс заявив, що електронна сигарета може стати «ключовою зброєю» у боротьбі з курінням.

    Деякі медичні експерти попереджають, що ризики, пов'язані з електронними сигаретами недостатньо вивчені.

    Професор університету Бірмінгема Девід Тіккетт провів дослідження, яке показує, що електронна сигарета може пошкодити імунну систему. Британський уряд заявив, що розгляне рекомендації комітету.

    депутати промисловість
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ