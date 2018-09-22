Британські морські піхотинці приїдуть в Україну



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Морські піхотинці із Великої Британії прибудуть в Україну у 2019 році

У 2019 році Велика Британія розширить присутність у Чорному морі

Велика Британія у 2018 році направить до України сили Королівської морської піхоти, а в 2019 році розширить присутність в Чорному морі. Про це в ході візиту в Україну повідомив британський міністр оборони Гевін Вільямсон, передає The Daily Telegraph, яку цитує сайт «Кореспондент».

«Ми будемо розширювати наші зусилля з навчання та підтримки за допомогою Королівського флоту і морської піхоти, стежачи за тим, щоб український флот і українські збройні сили мали навичками і технічними можливостями, для того щоб протистояти цим зростаючим загрозам», - зазначив міністр.

«Наша прихильність залишається непохитною. До тих пір, поки існує небезпека, ми будемо надавати вам підтримку. Чим безпечніше ви тут, тим безпечніше ми в Великобританії», - додав Вільямсон.

Між тим, він підкреслив важливість того, що Велика Британія і Україна поділяють «спільні цінності» і готові за них боротися. Зокрема, мова йшла про заснованому на праві міжнародному порядку, якого, на думку міністра, Росія не дотримується.

В ході візиту в Україну пан Вільямсон зустрівся з президентом Петром Порошенко, з яким обговорив військове співробітництво України та Великої Британії.