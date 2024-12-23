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США закликали своїх громадян терміново покинути Білорусь

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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США закликали своїх громадян терміново покинути Білорусь
Через закриття посольства США в Мінську 28 лютого 2022 року консульські послуги для громадян США у Білорусі недоступні
фото з відкритих джерел

Американська влада повторно встановила найвищий рівень небезпеки подорожей до Білорусі

Сполучені Штати Америки закликали своїх громадян негайно залишити територію Білорусі. Про це повідомляє Державний департамент США.

Зазначається, що загроза для американських громадян зумовлена свавільним застосуванням білоруською владою місцевих законів, ризиком затримання, а також підтримкою режимом Олександра Лукашенка російської агресії проти України.

Державний департамент США наголосив, що через закриття посольства США в Мінську 28 лютого 2022 року консульські послуги для громадян США у Білорусі недоступні. Тому у разі затримання особам, які мають подвійне громадянство, можуть відмовити у консульській допомозі.

Також повідомляється, що білоруський уряд може закривати пункти пропуску на кордонах із Польщею, Литвою, Латвією та Україною без попередження. Такі дії підвищують ризик для іноземців, які можуть залишитися ізольованими в країні.

За даними Держдепу, Служби безпеки Білорусі контролюють електронні комунікації громадян, що перебувають у країні. Були зафіксовані випадки затримання іноземців через інформацію на їхніх пристроях, навіть створену за межами Білорусі.

Через наявні ризики для американських громадян було видано низку рекомендацій:

  • уникати публічних демонстрацій, де можлива свавільна дія правоохоронців;
  • переглянути плани евакуації у разі надзвичайних ситуацій;
  • негайно покинути країну через доступні міжнародні маршрути.

Окрім цього, в США попередили громадян уникати публічних демонстрацій, адже білоруська влада може застосовувати силу проти протестувальників та навіть арештовувати іноземців без вагомих підстав.

До слова, посольство США в Україні у неділю 8 грудня попередило про зростання загроз від російських ракет і дронів, а також закликало у разі повітряної тривоги перебувати в укритті.

Теги: США Білорусь Олександр Лукашенко протест

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