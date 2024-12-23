Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

ЗСУ потрапили в оточення у Макарівці? Заява Сил оборони

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ потрапили в оточення у Макарівці? Заява Сил оборони
Росія на Времівському напрямку щодня проводить понад 40 штурмових дій
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

На Времівському напрямку російські військові проводять штурмові дії

На Времівському напрямку спостерігається напружена ситуація: російські війська щоденно здійснюють понад 40 штурмових атак. Однак наразі немає підстав говорити про загрозу оточення українських підрозділів. Про це в коментарі «Укрінформу» повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

«Зараз на Времівському напрямку вже декілька днів поспіль понад 40 штурмових дій проводить ворог: вчора – 47, сьогодні – 44. Він намагається обійти Новосілку зі східного флангу і навіть з півночі. Водночас Сили оборони півдня знають про ці наміри, ведуть активну оборону, проводять стабілізаційні заходи, і тому говорити наразі про якесь оточення рано», – сказав Волошин.

Речник Сил оборони додав, що вчора було знищено вісім танків і до півтора десятка броньованих машин окупантів: «Сьогодні – чотири танки і до п'яти бойових броньованих машин. Наші захисники знищують їхні сили, які намагаються вклинитися в нашу оборону, там, де можна, проводять активні бойові дії щодо відновлення своїх позицій».

Водночас мапа ресурсу DeepState свідчить, що ЗСУ у Макарівці під Великою Новосілкою на так званому Времівському виступі потрапили в оточення.

ЗСУ потрапили в оточення у Макарівці? Заява Сил оборони фото 1
мапа: DeepState

Нагадаємо, що Сили оборони відновили раніше втрачені позиції в районі Кам'янського під час проведення операції в Запорізькій області. Разом з тим фіксується просування російських окупантів поблизу Куп'янська, Торецька, Покровська та в Курській області. 

Читайте також:

Теги: Донеччина війна військові ЗСУ окупанти окупація Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін, ймовірно, вихваляє технічні характеристики «Орєшніка», щоб збереги свій авторитет в міжнародному інформаційному просторі
Чому Путін так вихваляє «Орєшнік»: пояснення ISW
17 грудня, 07:26
Ппідозрювані дізналисяи про те, що український захисник отримав грошову компенсацію за тяжке поранення у зоні бойових дій
На Житомирщині затримано зловмисників, які «вибивали» гроші з пораненого військового
10 грудня, 16:50
Деякі російські дистриб'ютори інтегрували інформацію з іноземних інтернет-магазинів на свої торгові платформи
РФ знайшла спосіб купувати американські чіпи в обхід санкцій
10 грудня, 07:24
Кемі Дей очолював міську раду Единбурга з травня 2022 року
Топчиновник Шотландії йде у відставку після звинувачень у домаганнях до українських біженок
9 грудня, 23:37
Павло Ґрод, президент Світового Конгресу українців
Павло Ґрод: Республіканці кажуть, що Трамп таки зрозуміє: з Путіним не можна домовлятися
6 грудня, 06:00
Військові зможуть отримати електронне направлення на ВЛК безпосередньо на своїх телефонах
Коли в «Резерв+» можна буде отримувати направлення на ВЛК: деталі від Міноборони
6 грудня, 00:59
Аби перемогти, цивільним та військовим українцям необхідно об’єднатися, переконаний Олег Тягнибок
Олег Тягнибок пояснив, що вважатиме перемогою України у війні
30 листопада, 20:15
Максим Ткаченко втрапив у скандал
150 тис. українців повернулися в окупацію? Нардеп виступив із заявою після скандалу
25 листопада, 13:54
Вербування мешканців Ємену підкреслює дедалі тіснішу співпрацю Росії з Іраном
Росія завербувала сотні жителів Ємену для війни проти України
24 листопада, 14:22

Суспільство

ЗСУ потрапили в оточення у Макарівці? Заява Сил оборони
ЗСУ потрапили в оточення у Макарівці? Заява Сил оборони
За вихідні кордон перетнула рекордна кількість людей: причина не лише в новорічних святах
За вихідні кордон перетнула рекордна кількість людей: причина не лише в новорічних святах
Стояв на захисті Україні з початку війни. Згадаймо Юрія Мелехтю
Стояв на захисті Україні з початку війни. Згадаймо Юрія Мелехтю
Росіяни розстріляли п'ятьох українських військових: реакція Лубінця
Росіяни розстріляли п'ятьох українських військових: реакція Лубінця
«Пішов у СЗЧ» на цілий рік. Суд ухвалив покарання жителю Буковини
«Пішов у СЗЧ» на цілий рік. Суд ухвалив покарання жителю Буковини
ДПСУ попередила про черги на кордоні: на яких пунктах найбільші затори
ДПСУ попередила про черги на кордоні: на яких пунктах найбільші затори

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
129K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 грудня: ситуація на фронті
46K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 грудня 2024
44K
В Україні ліквідують МСЕК: чию інвалідність перевірять після 1 січня
21K
Аварія із 13 потерпілими на Прикарпатті: поліція назвала винуватця
19K
Кордон перетнула рекордна кількість українців: що спричинило ажіотаж
18K
Командир секретного підрозділу розвідки пояснив, яке звершення війни буде справедливим

Новини

Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
Сьогодні, 06:00
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 грудня, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 грудня, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua