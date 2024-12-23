ЗСУ потрапили в оточення у Макарівці? Заява Сил оборони

На Времівському напрямку російські військові проводять штурмові дії

На Времівському напрямку спостерігається напружена ситуація: російські війська щоденно здійснюють понад 40 штурмових атак. Однак наразі немає підстав говорити про загрозу оточення українських підрозділів. Про це в коментарі «Укрінформу» повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

«Зараз на Времівському напрямку вже декілька днів поспіль понад 40 штурмових дій проводить ворог: вчора – 47, сьогодні – 44. Він намагається обійти Новосілку зі східного флангу і навіть з півночі. Водночас Сили оборони півдня знають про ці наміри, ведуть активну оборону, проводять стабілізаційні заходи, і тому говорити наразі про якесь оточення рано», – сказав Волошин.

Речник Сил оборони додав, що вчора було знищено вісім танків і до півтора десятка броньованих машин окупантів: «Сьогодні – чотири танки і до п'яти бойових броньованих машин. Наші захисники знищують їхні сили, які намагаються вклинитися в нашу оборону, там, де можна, проводять активні бойові дії щодо відновлення своїх позицій».

Водночас мапа ресурсу DeepState свідчить, що ЗСУ у Макарівці під Великою Новосілкою на так званому Времівському виступі потрапили в оточення.

мапа: DeepState

Нагадаємо, що Сили оборони відновили раніше втрачені позиції в районі Кам'янського під час проведення операції в Запорізькій області. Разом з тим фіксується просування російських окупантів поблизу Куп'янська, Торецька, Покровська та в Курській області.