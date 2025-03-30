Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова

Рефат Чубаров припустив, що до затриманих могли застосовувати тортури та психологічний тиск

В окупованому Криму росіяни заарештували родину зі Львова

Російські силовики в Криму затримали сім’ю переселенців зі Львова, серед яких мати двох неповнолітніх дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

За його словами, окупанти звинуватили затриманих у «державній зраді», а родичі ув’язнених наполягають, що причина переслідувань – їхнє українське походження.

«У ніч з 21 на 22 березня у Євпаторії були проведені обшуки за чотирма адресами і у своїх будинках затримані 57-річна Тетяна Маляр, 1968 року народження, Маляр Валентин (брат Тетяни Маляр), 1974 року народження, Россіхін Анатолій (син Тетяни Маляр) 1986 року народження та Бегей Ольга (дочка Тетяни Маляр) 1992 року народження. Відомо, що у затриманої Ольги Бегей вдома залишилася дочка Аліса 11 років та син Руслан 7 років.

Місце перебування затриманих ховалося від родичів більше тижня, доки не стало відомо, що вони перебувають у СІЗО-2 міста Сімферополя», – розповів Рефат Чубаров.

«Згідно з наявними у нас відомостями всім незаконно затриманим громадянам російські окупанти висунули звинувачення у скоєнні дій, що підпадають під статтю 275 КК РФ «державна зрада»», – зазначив Рефат Чубаров.

Як зазначив голова Меджлісу кримськотатарського народу, до затриманих могли застосовувати тортури та психологічний тиск для отримання потрібних свідчень.

«Відомий трюк російських окупантів, коли в перші дні незаконного затримання громадян піддають їх тортурам та психологічному пресингу, щоб отримати потрібні для окупантів показання», - зазначив Рефат Чубаров.

Рідні вважають, що справжньою причиною переслідувань є їхнє львівське походження. Родина переїхала до Криму ще до окупації 2014 року.

Нагадаємо, російські військові перекидають ППО і РЕБ із Криму в Херсонську область. Партизани також фіксують паніку серед окупантів. Агенти «АТЕШ» повідомляють, що після серйозних втрат у районі лінії бойового зіткнення командування вживає термінових заходів щодо посилення оборони, зокрема шляхом перекидання техніки з Криму.