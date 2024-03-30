30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Сьогодні не можна давати гроші в борг чи позичати самим

30 березня відзначається Всесвітній день біполярного розладу, День прогулянки в парку та День олівця, проводиться акція «Година Землі». Віряни вшановують пам’ять преподобного Іоана Ліствичника.

Година Землі

Година Землі – щорічна міжнародна подія, започаткована WWF (World Wide Fund for Nature, Всесвітнім фондом природи), котра проводиться останньої або передостанньої суботи березня, і закликає людей, організації та комерційні установи вимкнути необов'язкове світло та електричні пристрої на одну годину, щоб привернути увагу до екологічних проблем Планети. Вперше подія була організована Всесвітнім фондом природи Австралії та виданням The Sydney Morning Herald у 2007 році, та отримала світову підтримку у 2008.

Наразі щорічно в акції Година Землі беруть участь 190 країн світу, вона стала наймасовішим заходом на планеті. Все більше людей та підприємств щороку доєднуються до акції, віддаючи, звичайно символічно, свій голос за підвищення енергоефективності, розумне споживання ресурсів.

Всесвітній день біполярного розладу

Започаткували подію за ініціативи Міжнародної спільноти біполярних розладів. Головна мета дня полягає в підвищенні рівня обізнанності населення про людей, які мають такі розлади.

Біполярний розлад – не просто різка зміна настрою протягом дня. Ця проблема досить серйозна, адже вона провокує агресію та неврівноваженність людини. Біполярність з'являється через збої в роботі нейромедіаторів мозку.

День прогулянки в парку

Хоча це і неофіційне свято, але воно є досить популярним. Присвячене воз'єднанню природи і людини. Вважається, що ходьба пішки допомагає підтримувати хорошу фізичну форму, а також покращує здоров'я і самопочуття. Найбільш популярне це свято в США. Тут люди одягаються і йдуть до сусіднього парку, щоб прогулятися.

День олівця

Цей день відзначає річницю важливої віхи в розвитку олівця: патентування першого олівця з прикріпленою гумкою Хайменом Ліпманом у 1858 році. Слово «олівець» походить від старої назви свинцю – «олово». Саме з цього матеріалу було виготовлено перший письмовий інструмент. Свинець був не надто зручним, бо залишав блідий слід на папері. Тоді було вирішено використовувати у письмовій справі графіт, який малював виразніше та відразу впадав у око. > Юля: Яке сьогодні релігійне свято

Яке сьогодні релігійне свято

30 березня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Іоана Ліствичника. Народився в благочестивій християнській родині близько 570 року. Коли йому виповнилося 20 років вирішив прийняти чернечий постриг. Після чого пішов жити до пустелі, де пробув сорок років.

Іоан намагався відмовляти собі в будь-яких плотських бажаннях, куштував їжу, яка була дозволена ченцям, але і її їв в особливо малих кількостях. Майже увесь час проводив в молитвах. Згодом повернувся з пустелі і став ігуменом Синайської обителі, але через чотири роки, зрозумівши, що таке життя не для нього, знову усамітнився. Помер у віці 80 років уві сні.

Що не можна робити цього дня

Не можна давати гроші в борг чи позичати самим.

Заборонено сваритися, лихословити, злитися.

Краще не займатися домашніми справами і відкласти серйозну фізичну працю.

Здавна наші пращури вірили, що не можна носити одяг темного кольору – накличете біду.

Народні прикмети

На березі листя розпустилося – до малої кількості дощів влітку.

Дме сильний вітер і чутно грім – до холодної весни.

Вітер дме зі сходу – весна буде теплою/

Якщо кульбаби почали квітнути, то літо буде коротким.

Пам’ятні події 30 березня

1842 – американський лікар Кроуфорд Вільямсон Лонґ уперше у лікувальній практиці застосував ефір як анестезуючий засіб при видаленні пухлини на шиї пацієнта.

1853 – у львівській аптеці засвітилася перша гасова лампа, сконструйована Й. Зегом, І. Лукасевичем, А. Братковським;

1856 – підписання Паризького договору. Кінець Кримської війни.

1867 – усього по два центи за акр Російська імперія продала США Аляску та Алеутські острови.

1870 – поправка, що забороняє обмежувати виборчі права на основі раси, кольору шкіри чи попереднього перебування в рабстві, стала частиною Конституції США.

1888 – велика пожежа знищила третину будинків міста Сколе на Бойківщині.

1917 – кияни повалили пам'ятник Столипіну на нинішньому Майдані Незалежності.

1918 – більшовики влаштували у Баку 3-денну різанину, в ході якої загинуло близько 12 тисяч азербайджанців.

1922 – у Києві створений театр-студія «Березіль» (нині Харківський академічний український драматичний театр імені Тараса Шевченка).

1972 – Велика Британія ввела пряме правління у Північній Ірландії.

1975 – північнов'єтнамська армія зайняла Сайгон, кінець В'єтнамської війни.

1981 – Джон Гінклі здійснив замах на президента США Рональда Рейгана: останнього було серйозно поранено.

1987 – картину Вінсента ван Гога «Соняшники» продано за рекордну суму – 39,85 мільйонів доларів.

1990 – Естонія заявила про початок підготовки виходу зі складу СРСР.

1992 – суд міста Портленд (США) виніс рішення, зобов'язуюче компанію «Philip Morris» виплатити 81 мільйон доларів США сім'ї померлого від раку легенів курця, що 40 років палив сигарети «Мальборо».

1995 – Папа Римський Іван Павло II випустив свою одинадцяту енцикліку, у котрій він засудив аборти і евтаназію як злочини проти людства, котрі не повинні бути легалізовані.

1998 – німецький автогігант BMW купив британську компанію Rolls-Royce за $570 млн.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Іван, Захар.