2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Другого квітня заборонено сваритися, конфліктувати та лаятися

Сьогодні, другого квітня, відзначається Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму та Міжнародний день дитячої книги. Віряни вшановують пам’ять преподобного Тита Чудотворця.

Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму

Другого квітня відзначається Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму. Цей День був встановлений резолюцією 62/139 Генеральної Асамблеї ООН від 18 грудня 2007 року, в якій вказується на необхідність забезпечення дітям і дорослим з аутизмом «можливості жити повним і змістовним життям». Метою свята є привернення уваги громадськості до необхідності допомагати людям з аутизмом і підвищувати якість їх життя. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), з аутизмом народжується кожна сота дитина у світі. Блакитний колір і пазли є символами цього дня.

Аутизм – розлад, що виникає внаслідок порушення розвитку головного мозку і характеризується вираженим і всебічним дефіцитом соціальної взаємодії та спілкування, а також обмеженими інтересами і повторюваними діями.

2 квітня відзначається Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму фото з відкритих джерел

Точні причини аутизму невідомі фахівцям, однак виділяють ряд факторів, які можуть сприяти розвитку цього захворювання, до них відносяться: ДЦП; перенесені матір’ю під час вагітності інфекційні захворювання, такі як краснуха, цитомегаловірус; ожиріння та інші порушеннями обміну речовин у матері та ін. У деяких дітей симптоми аутизму можна виявити вже в дитинстві. Найчастіше аутизм проявляється до трьох років. Зовнішні клінічні ознаки аутизму у дитини першого року життя практично відсутні і тільки досвідченим батькам, які мають більш як одного малюка в сім’ї, вдається помітити будь-які відхилення в розвитку, з якими вони звертаються до лікаря.

Міжнародний день дитячої книги

Другого квітня відзначається Міжнародний день дитячої книги. Цю дату встановлено з ініціативи й за ухвалою Міжнародної ради дитячої книги. Щороку з 1967-го – у день народження Ганса Крістіана Андерсена – у всьому світі проходять заходи, присвячені дитячій літературі й читанню.

Другого квітня відзначається Міжнародний день дитячої книги фото з відкритих джерел

Перші книжки для дітей були написані тільки в XVII столітті, а до тих пір розважальні та повчальні історії передавалися виключно з вуст в уста. Колискові пісні, казки, народні оповідання – становили початки дитячої літератури, що нині активно розвивається та збагачується неперевершеними історіями.

Яке сьогодні релігійне свято

Другого квітня віряни вшановують пам’ять преподобного Тита Чудотворця. Преподобний Тит чудотворець з юних років присвятив себе чернечому життю.

Святий жив в IX столітті і трудився в Студійському монастирі поблизу Константинополя. За доброчесне життя він удостоївся від Бога дару чудотворення. Святий зцілював хворих, відновлював здоров’я і волю зневіреним і занедужалим. Люди з усіх куточків зверталися до преподобного Тита за допомогою, і він ніколи не залишав їх без уваги. Святий мирно відійшов до Господа в глибокій старості.

Цей день є нагадуванням про велику цінність духовності в нашому житті і про необхідність прагнення до духовного зростання.

Що не можна робити другого квітня

Сваритися, конфліктувати і лаятися. Хто буде сваритися, тому святий Тит в справах не допоможе.

Проводити операції, робити уколи чи відвідувати стоматолога.

Не можна відвідувати питні заклади, а також дискотеки.

Заборонено влаштовувати гучні вечірки і вживати спиртне.

Народні прикмети

Якщо пішов дощ, значить, грибів буде багато.

Днем спекотно, а вночі похолодало – найближчі дні будуть сонячними.

Якщо талої води в надлишку, то і трави буде багато.

Шпак прилетів – весну привів.

Пам’ятні події другого квітня

1513 рік – у ході пошуків легендарного «джерела вічної молодості» іспанський дослідник Хуан Понсе де Леон висаджується на узбережжі Флориди в районі сучасного містечка Сент-Августин і оголошує півострів власністю Іспанії;

1657 рік – після смерті імператора Священної Римської імперії Фердинанда III починаються переговори про спадкоємця трону;

1792 рік – Конгрес США приймає акт про карбування монети, за яким один долар дорівнює 100 центам і містить 24,1 грама чистого срібла;

1800 рік – прем'єра Симфонії № 1 Бетховена у віденському Бурґтеатрі;

1905 рік – офіційно відкривають Симплонський тунель (20 км) під Альпами, що зв'язує Швейцарію та Італію;

1912 рік – лайнер «Титанік» виходить у море для перевірки ходових іспитів, які успішно проходить;

1918 рік – початок антибільшовицького повстання у Шостці;

1958 рік – у Вічита-Фолс (Техас) реєструють торнадо, що розвинуло швидкість 450 км/год;

1967 рік – у день народження казкаря Ганса Крістіана Андерсена засновують Міжнародний день дитячої книги;

1968 рік – в районі Зейтун, що на околиці єгипетської столиці Каїр, над храмом коптів-християн люди спостерігають в небі явлення Діви Марії;

1968 рік – прем'єра культового фільму Стенлі Кубрика «Космічна одіссея 2001»;

1978 рік – на американському телеканалі CBS починається показ серіалу «Даллас», який через неймовірну популярність із запланованого 5-серійного фільму переріс у кіноепопею, що тривала 13 років;

1982 рік – аргентинський десант висаджується на Фолклендських островах;

1989 рік – Центральний комітет Палестинської національної ради обрав Ясіра Арафата Президентом самопроголошеної Палестинської держави.

2007 рік – Президент України Віктор Ющенко підписує указ «Про розпуск Верховної Ради України» на підставі статті 90 Конституції України.

Іменини

Другого квітня іменини відзначають Ян, Сергій, Севастян, Микита, Мирон, Максим, Іван, Герман, Віктор, Василь, Юліана, Фотинія, Уляна, Світлана, Парасковія, Матрона, Марія, Клавдія, Олександра.