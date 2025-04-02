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Легендарний поет-пісняр назвав українську співачку, кар’єру якої ледь не поламала Ротару

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Софія Ротару (зліва) та Лілія Сандулеса
колаж: glavcom.ua

Вадим Крищенко розповів історію двох співачок, які родом з одного села на Буковині

Народний артист України, знаменитий поет-пісняр Вадим Крищенко працював з багатьма українськими виконавцями і спостерігав різні моменти зіркового життя. У великому ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» Вадим Крищенко розповів, як жорстко поводилася Софія Ротару зі своєю землячкою Лілією Сандулесою.

Народний артист згадав епізод з минулого, в якому на пісню «Білі нарциси» його авторства поклала око Софія Ротару: «Ми з (автором музики) Геннадієм Татарченком, сказали Софії, що «Білі нарциси» виконувала Лілія Сандулеса. Ротару відповіла: «Мені байдуже, хто там виконував. Я її беру. І все». Лілія, по-моєму, навіть і не скаржилася. Вона набагато делікатніша».

За словами Вадима Крищенка, Лілія Сандулеса завжди поводилася дружелюбно: «На якомусь конкурсі, де Ротару була в журі, Ліля підійшла до неї і звернулася: «Софіє, ми ж земляки, підтримай мене». Потім Лілі переказали, що Соня замість підтримки поставила іншим членам журі ультиматум: «Якщо ви її пропустите, тоді я не хочу з вами працювати». Я не розумію, чому було таке ставлення».

Сам легендарний пісняр висловив захоплення талантом Сандулеси: «Як на мене, то в українській естраді немає такого голосу, як у Лілі. Такий м'який – сама ніжність. А ми просто не вміємо своє цінувати. Їй просто треба було б таку пісню дати, щоб зазвучала».  

Нагадаємо, Вадиму Крищенку 1 квітня виповнилося 90 років. Із ювілеєм легендарного автора українських суперхітів привітали відомі українські митці. Співачка Світлана Весна пригадала, як заспівала пісню «Мій рідний край» на слова Вадима Крищенка, і назвала цю пісню знковою для свого творчого шляху. А історик української естради Михайло Маслій назвав Вадима Крищенка «патріархом національного пісенного поетичного слова».

Ще в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» Вадим Крищенко розповів про те, як готується його ювілейний концерт у київському Палаці «Україна», та про артистів, які з різних причин не візьмуть участь в урочистому заході.

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Теги: Вадим Крищенко

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