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Окупанти готують масштабний наступ на одному з напрямків фронту: аналіз ISW

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Окупанти готують масштабний наступ на одному з напрямків фронту: аналіз ISW
Росіяни розширюють плацдарм біля Лиману
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Нещодавно зафіксовано просування російських військ на північний захід від Новолюбівки

Російська армія має значну перевагу в живій силі поблизу Лимана в Донецькій області, що у десять разів перевищує чисельність українських військ. Вона також готується до масштабного наступу в цьому регіоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Оприлюднені 28 березня та 1 квітня геолокалізовані кадри підтверджують нещодавнє просування російських військ на північний захід від Новолюбівки (північно-східніше Лимана) та ймовірне захоплення цього села. Також зафіксовано російське просування на південний схід від Нового (західніше Новолюбівки).

31 березня український військовий аналітик Костянтин Машовець зазначив, що російські війська дісталися південної околиці Катеринівки (північно-західніше Новолюбівки).

За даними ISW, ще на початку січня армія РФ переправилася через річку Жеребець і поступово розширювала плацдарм на її правому березі. У кінці 2023 року російські сили почали витісняти українські війська з позицій на східному (лівому) березі річки, а нині змогли закріпитися на правому березі, що дозволяє їм розпочати подальші наступальні операції.

У звіті також зазначається, що як російські військові блогери, так і Костянтин Машовець приписують це просування підрозділам 144-ї та 3-ї мотострілецьких дивізій, які входять до складу 20-ї загальновійськової армії Московського військового округу.

Нагадаємо, що раніше аналітики Інституту вивчення війни оцінили ймовірність досягнення домовленостей між США, Україною та Росією щодо повного припинення вогню в найближчі три тижні.

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Теги: ISW війна окупанти Донеччина

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