Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США

Поїздка прем’єрки Данії на острів відбудеться після візиту віцепрезидента США Джей Ді Венса

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен планує відвідати Гренландію наступного тижня, щоб зміцнити співдружність між двома країнами, оскільки США посилюють свою риторику щодо захоплення арктичного острова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Метте Фредеріксен 2 квітня розпочне триденний візит на арктичний острів, де зустрінеться з новим прем’єр-міністром Гренландії Єнсом-Фредеріком Нільсеном та членами коаліційного уряду.

«Я глибоко поважаю те, як гренландський народ і гренландські політики справляються з великим тиском на Гренландію. Ситуація вимагає єдності між політичними партіями, між країнами Співдружності, а також до співпраці в поважній та рівноправній манері», – заявила Фредеріксен.

Поїздка прем’єрки Данії на острів відбудеться після візиту віцепрезидента США Джей Ді Венса на американську військову базу у Гренландії.

Гренландія протягом століть була частиною Королівства Данія, але з 1979 року має власний уряд. Більшість політичних партій у Гренландії прагнуть отримати повну незалежність від Данії, хоча вони не погоджуються щодо термінів.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також відкинула проект США на арктичному острові, заявивши, що Гренландія «заслуговує партнерів, які поважають їх і ставляться до них як до рівних».

«Ми твердо підтримуємо Гренландію та Данію. Ми рішуче підтримуємо їхній суверенітет і територіальну цілісність, а також їх право визначати свій власний курс», – сказала фон дер Ляєн в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен закликав керівництво США змінити тональність заяв щодо Гренландії та шукати спільні рішення у посиленні безпеки в Арктиці.

Президент США Дональд Трамп опублікував відеоролик, у якому закликають Гренландію до об’єднання зі Сполученими Штатами Америки. Трамп розмітив це відео у день візиту американської делегації до Гренландії. У ролику згадується внесок США у боротьбу з нацистами поблизу острова під час Другої світової війни, а також наголошується на сучасних викликах.