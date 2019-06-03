British Airways відновлює польоти до Пакистану після перерви у понад 10 років



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Британський представник у Пакистані Томас Дрю назвав подію «великим днем» для своєї країни та Пакистану

Авіакомпанія British Airways відновила безпосереднє сполучення з Пакистаном через понад 10 років після призупинення польотів із міркувань безпеки.

Літак рейсу BA261 вилетів з лондонського аеропорту Гітроу в другій половині дня 2 червня і приземлився в міжнародному аеропорту Ісламабада о 7:10 за місцевим часом 3 червня.

Британський представник у Пакистані Томас Дрю назвав подію «великим днем» для своєї країни та Пакистану, а також «відображенням значного поліпшення ситуації в галузі безпеки в Пакистані».

Авіакомпанія British Airways припинила польоти до Пакистану в 2008 році, невдовзі після того, як самогубця на вантажівці підірвав себе, вбивши понад 50 людей у готелі Marriott в пакистанській столиці Ісламабаді. У грудні 2018 року британський перевізник оголосив про відновлення трьох щотижневих рейсів із лондонського аеропорту Гітроу до Ісламабада.

Як повідомлялося, український перевізник МАУ не збирається змінювати політику щодо провезення товарів із Duty Free.

Нагадаємо, з 15 січня 2019 року МАУ посилила норми провезення ручної поклажі для пасажирів, які купили квитки за безбагажними тарифами.

Такі мандрівники тепер можуть взяти на борт тільки одну валізу вагою до 7 кг і з габаритами до 55х40х20 см. До введення нової норми таким пасажирам дозволялося додаткове провезення особистих речей, наприклад, невеликий сумки, ноутбука, фотоапарата, вага яких не перевищував 5 кг.

Джерело: Радіо Свобода