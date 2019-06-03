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    Технології

    Компанія Boeing знайшла дефектні деталі у 312 літаках

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    <p>Деякі деталі літаків Boeing 737 NG і 737 MАХ могли бути виготовлені неналежним чином</p> - Компанія Boeing знайшла дефектні деталі у 312 літаках

    Деякі деталі літаків Boeing 737 NG і 737 MАХ могли бути виготовлені неналежним чином

    Браковані деталі можуть передчасно зношуватися

    Авіабудівна компанія Boeing виявила дефекти деталей передкрилків у 312 літаків моделей Boeing 737NG і Boeing 737 MAX.

    Про це повідомляє Федеральне управління цивільної авіації США (FAA). 

    Boeing повідомив FAA, що передкрилки деяких 737NG і 737 MAX могли бути виготовлені неправильно і не відповідати всім чинним стандартам міцності й надійності. Браковані деталі можуть передчасно зношуватися.

    «У США йдеться про 32 літаки моделі NG і 33 моделі MAX. У всьому світі - 133 NG і 179 Max», - йдеться в повідомленні регулятора. 

    Нагадаємо, голова ради директорів компанії Boeing Денніс Мюленбург попросив пробачення в рідних людей, які загинули в авіакатастрофах літаків моделі 737 MАХ в Ефіопії й Індонезі

    До слова, МАУ не планує відмовлятися від Boeing 737 MAX.

    Раніше Boeing оновив програму MCAS, яка могла стати причиною двох авіакатастроф.

    Також компанія Boeing досягла «стабільного прогресу» в оновленні програмного забезпечення літаків 737 MАХ.

    Нагадаємо, Boeing-737 MAX 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс з Аддіс-Абеби в Найробі, зазнав аварії 10 березня, авіакатастрофа забрала життя 157 осіб.

    Після авіакатастрофи Boeing в Євросоюзі призупинили польоти цих літаків та Boeing 737 MАХ 9.

    Також Державна авіаційна служба України видала рішення з безпеки польотів щодо призупинення льотної експлуатації літаків Boeing 737-8 MAX та 737-9 MAX.

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