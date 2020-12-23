«Будь ласка, закривайтесь маскою». В Україні розпочалась антистресова кампанія (фото)

Кампанія має на меті інформувати українців про безкоштовну гарячу лінію психологічної допомоги під час пандемії Covid-19

Постери спрямовані на поширення інформації щодо важливості психічного здоров’я під час пандемії

Представництво Міжнародної організації з міграції в Україні створили серію міні-постерів, які нагадують про необхідність одягнути маску у громадських місцях. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«МОМ України разом з агенцією social impact комунікацій Plusone та клубом ілюстраторів Pictoric розробили постери. За адресою kindremind.com.ua будь-хто може завантажити готові макети, роздрукувати і розмістити у власному закладі чи публічному місці. Кожен постер містить позитивно інтерпретований ілюстратором образ медичної маски, а також – заклик закриватися маскою, але не закриватись у собі», – йдеться у повідомленні.

kindremind.com.ua

За словами представників агенції Plusone, постери можна використовувати у різних публічних закладах або поширювати в інший спосіб.

«Можна по-різному нагадати людині одягнути маску у публічному місці. Можна нагримати й зіпсувати настрій. Можна надрукувати щось стандартне, що роздратує або залишиться непоміченим. А можна – звернутися до людей людяно! Щоб стало приємніше і світліше у часи, коли непросто нам усім. Таким чином більше людей зможуть дізнатись про існування гарячої лінії та звернуться по безкоштовну допомогу», – зазначають організатори.

kindremind.com.ua

Крім того, розробники постерів кажуть, що «люди часто й за нормальних умов не приділяють належну увагу питанню психологічного здоров'я».

«У пандемію – тим більше лишаються сам на сам із тривогами, страхом захворіти, переживаннями за близьких чи непевне майбутнє. Ізольовані від оточуючих, закриваються у собі й мовчки потерпають від проблем. Мовчати про проблеми шкідливо!», – пояснюють організатори.

kindremind.com.ua

Тому Міжнародна організація з міграції в Україні запустила гарячу лінію емоційної підтримки – 0 800 211 444. Люди будь-якого віку можуть конфіденційно поспілкуватись із досвідченими психологами та поділитись своїми переживаннями. Усі дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів на території України безкоштовні.

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