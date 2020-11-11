«Це бздура». Львів відмовляється дотримуватися карантину вихідного дня

«Давайте будемо приймати карантин обідньої перерви? На мою думку, це бздура»

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що влада міста не збирається приймати умови карантину вихідного дня, рішення про який сьогодні прийняв ряд. Садовий вважає це рішення «дурним».

Про це він заявив у коментарі українським ЗМІ.

«Давайте будемо приймати карантин обідньої перерви? На мою думку, це бздура… Ніякого дурного рішення місто приймати не буде», - сказав він, додавши, що «Львів — це наше місто».

Він підкреслив, що локдаун вихідного дня призведе до суттєвих збитків для закладів. Садовий впевнений, що для введення таких обмежень потрібно спочатку побудувати систему компенсацій підприємцям і бізнесменам.

«Ми ще не бачили підсумкового рішення уряду, але поки інформація вказує на відсутність здорового глузду. Наприклад, кафе отримують за суботу та неділю 40-50% тижневої виручки. Яка для них компенсація? А тисячам людей куди піти? Якщо ми хочемо бути відповідальними, то давайте робити як в Німеччині, Франції, Італії та Польщі. Дамо спочатку гроші, компенсуємо людям втрати, а потім будемо говорити про якісь обмеження», - зазначив Садовий.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів затвердив введення карантину вихідного дня. Вже в найближчі вихідні та протягом мінімум трьох тижнів буде обмежена діяльність кафе і ресторанів (робота на винос) та інших розважальних закладів. Працювати будуть, переважно, продуктові та побутові магазини, АЗС і аптеки.

Своє обурення рішенням Кабміну висловив співвласник мережі кінотеатрів «Планета кіно» Дмитро Деркач. Він заявив, що через це доведеться звільнити щонайменше 500 осіб.

Крім того, влада України відмовляється від адаптивного карантину та запроваджує обмеження помаранчевого рівня небезпеки на всій території держави.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 10 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 611 людей. Також відомо, що одужали 6 802 особи (у попередній день 5 514), а 191 – померло від ускладнень (вчора 191 людей). За останню добу захворіло 350 дітей і медпрацівників – 493. Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 489 808 осіб; одужало – 221 459 осіб; летальних випадків – 8 947; проведено ПЛР-тестувань – 3 735 166.