«Карантин вихідного дня». Що з ним не так?

Запровадження нових коронавірусних обмежень розкололо суспільство

Сьогодні уряд таки прийняв рішення про посилення карантину. В Україні запроваджено карантин вихідного дня. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на засіданні Кабміну 11 листопада заявив, що найкращий варіант для медичної системи — це запровадження повного локдауну на всій території України на три тижні. Однак цього не витримає економіка. Тому МОЗ рекомендує хоча б посилити карантинні обмеження.

Слід зауважити, що уряд зважився на таке рішення після протестів, які відбулися зранку перед будівлею Кабміну.

Зміна карантинного режиму викликала хвилю обговорення у соцмережах. Окремі громадяни, а особливо представники бізнесу, висловлювали невдоволення невиправданими, на їхню думку, заходами.

На мітинг проти нових обмежень вийшли ресторатори та працівники кінотеатрів (фото з відкритих джерел)

Співзасновник мережі кінотеатрів «Планета кіно» Дмитро Деркач пише про те, що запровадження карантину вихідного дня змусить закрити усі кінотеатри мережі і звільнити 500 співробітників, оскільки саме у вихідні кінотеатри отримують 80% доходу. А без роботи у вікенд немає смислу узагалі працювати в будні. «Карантин вихідного дня ввели, ніяких компенсацій, податкових канікул, безпроцентних позик, допомоги співробітникам закритих компаній», – нарікає Деркач. Бізнесмен вказує на те, що влада при цьому зовсім не обмежує роботу транспорту, в якому скупчується найбільша кількість людей, при цьому в кінотеатрі, є можливості триматися дистанції.

Відвідувачі кінотеатрів у коментарях висловлюють підтримку мережі. Пропонують продавати сертифікати на походи в кіно на пізніший термін. «Залиште історію з сертифікатами. Я навесні купувала і не використала. Куплю знову. Думаю, що я не одна така», – написала користувачка Владислава Смолінська.

Колишній голова Держагентства з питань кіно Пилип Іллєнко підвтерджує: «Кінотеатрам економічно вигідніше буде не працювати взагалі, ніж працювати лише з понеділка по п'ятницю. Обіцянки ж уряду «підставити плече» виглядають так само «переконливо», як і обіцянки цього ж уряду створити 500 тисяч нових робочих місць під час першого локдауну цієї весни».

Ще більш жорстко висловився інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він назвав свій допис «Мазохізм вихідного дня». «Отже, йде різке зростання захворюваності. Чи зупинимо ми його карантином вихідного дня, закривши на вихідні торгові центри, ресторани та інші бізнеси зі сфери послуг. При тому, що основними джерелами передачі є квартири, клуби і церкви? Питання риторичне. Плюс, багато хто з тих, хто потребує шопінгу, піде по магазинах не у вихідні, а в будні. Але. На вихідних у вас було два дні, а в будні – пара годин. Увага, питання: в якому разі щільність буде вищою І так, навряд чи хто закриє церкви, куди всі підуть в неділю… Так само як і всі підуть на концерти в четвер і п'ятницю», – пише Фурса. Інвестбанкір переконаний: такий карантин вихідного дня не зможе істотно вплинути на динаміку вірусу, адже він є просто імітацією бурхливої діяльності.

Дописувач Дмитро Загуменний опонує, визнаючи, що ідеального варіанту за нинішньої ситуації немає. «Або колапс медичної системи, по 200 померлих в день (це вже 6000 в місяць), з перспективою збільшення, або локдаун (повний, або якась його варіація). Як на мене, ніж повністю закриватися на тиждень або два, краще варіант міні-локдауна на вихідні, якщо за розрахунками інфекціоністів це стримає зростання хворих», – вважає Загуменний.

фото: slovoidilo.ua

«Слуги народу»: за і проти

«Що дають дводенні «перерви» не розумію. І поки ніхто не може пояснити», – нарікає народний депутат Богдан Яременко з провладної партії «Слуга народу». Він згадав Туреччину, яка також вводила карантин на вихідні, але швидко відмовилася від нього, оскільки він спричинив величезні черги до магазинів у п’ятницю ввечері. Політик пропонує запровадити жорсткіші заходи, які би підкріплювалися компенсаціями для бізнесу. «Якщо інкубаційний період «ковід» 7-21 день, то логіка підказує, що перервати стрімке поширення болячки може лише повний карантин тривалістю три-чотири тижні. Важко. Але з продуманою системою компенсацій можна спробувати пережити», – вважає політик.

А от колега Яременка по парламенту і по фракції Ліза Богуцька не згодна з такою думкою. Вона впевнена: навіть двомісячний локдаун не покладе кінець «ковіду», оскільки Україна вже мала подібний досвід навесні, коли у нас було кілька сотень хворих. Ще один депутат від «Слуги народу», голова парламентського комітету з охорони здоров’я Михайло Радуцький критикує вже Богуцьку: «Невже ти не розумієш, що карантин – це не лікування, а зменшення навантаження на систему?»

«Апокаліпсисом вихідного дня» назвав зміну карантинного режиму в Україні політолог Олександр Кочетков. «Логіка розумних підказує, що люди просто перенесуть свої походи в публічні місця на будні, і загальна кількість контактів (і заражуваність!) особливо не зменшиться», – вважає Кочетков. За його словами, карантин вихідного дня – це «жалюгідна спроба зменшити навантаження» на медицину, але ефективнішим було би зменшити навантаження збільшенням кількості обладнаних ліжок у лікарнях.

«Ідея ввести карантин вихідного дня могла народитися я навіть не знаю в чиїй голові. Можна бути трошки вагітною? Або ж хтось із МОЗ провів переговори з коронавірусом і уклав пакт про ненапад на вихідних», – написала у соцмережах журналістка Анна Співак. За її словами, таке рішення просто перенеси натовпи з вихідних на будні, до того ж воно збільшиться через обмеженість у людей вільного часу на покупки.

Дописувач Євген Істребін, який є мережевим експертом у питаннях коронавірусної статистики, на введення карантину вихідного дня відреагував дотепно. Він озвучив таку аналогію. «Якщо порівняти Україну з пацієнтом, то виходить два дні ми лікуємо, а решту п’ять днів пацієнт займається повсякденними справами. Тут треба визначитися, ми будемо лікувати або будемо створювати видимість лікування. Стан пацієнта вже такий, що лікування протягом 2 днів з 7 не допоможе».

Треба визнати, що у «картину на вихідні» є й прихильники. Вони вважають будь-яке посилення протиепідеміологічних заходів корисним. «Хіба мова не про скорочення кількості контактів в кінцевому підсумку? Якщо так, то локадун вихідного дня може допомогти досягти необхідного результату. Питання тільки в тому, чи є хоч якісь розрахунки про те, чи вистачить цього ефекту або вже потрібно закриватися повністю», – написав дописувач Євген Резуєв.

В свою чергу український уряд обіцяє підставити плече, щоб підтримати підприємців під час посиленого карантину вихідного дня. Про це на своїй сторінці у Facebook напередодні написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

фото: rbc.ua

Повною мірою відновимо та розширимо наступні програми підтримки:

компенсація частини зарплат робітників у зв’язку з простоєм виробництва. Це програма по частковому безробіттю, завдяки якій навесні-влітку вдалося зберегти понад 450 тисяч робочих місць;

виплати на дітей для родин підприємців, що діяли навесні цього року;

разом із Торгово-промисловою палатою опрацьовуємо механізм реалізації форс-мажорних обставин у зв’язку з карантином вихідного дня.

Але чиновники на місцях, схоже, не дуже вірять в подібні обіцянки. Міський голова Львова Андрій Садовий вже заявив, що Львів не дотримуватиметься карантину вихідного дня, бо це поховає малий бізнес. Перед другим туром мерських виборів Садовий, очевидно, зважився приміряти на себе образ захисника прав підприємців.

Та варто знати, що Україна не єдина країна у світі, яка посилює карантинні обмеження. Навпаки, на відміну від сусідніх країн ми навіть запізнились з цим. Проте на відміну від країн Євросоюзу, наприклад, Франції, Україна не зважилась на жорсткий локдаун і це можна нам ще «аукнутись».

Досвід Ізраїлю, наприклад, вказує на ефективність лише жорсткого локдауну. Із кінця вересня близько трьох тижнів у цій країні діяв жорсткий карантин. За прогнозами експертів, озвученими на його початку, він завдав $3,8 мільярда збитків економіці. Але це дозволило значно знизити кількість нових випадків захворювання. Якщо станом на 30 вересня кількість хворих, виявлених за 1 день перевищувала 9 тис. осіб, то 10 листопада було виявлено 532 особи.

Румунія посилила карантин запровадженням комендантської години на 30 днів, починаючи з 9 листопада. Обмеження діятимуть з 23:00 до 5:00. Винятки – поїздка задля невідкладної медичної допомоги, придбання ліків, догляду за близькими родичами, дитиною, або поїздка на роботу з дитиною. Комендантська година не розповсюджується на людей, які подорожують між регіонами. Слід зауважувати, що ще з середини жовтня у Бухаресті зачинені школи, ресторани, розважальні заходи.

Михайло Глуховський, «Главком»