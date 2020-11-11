Доведеться звільнити 500 осіб. Перша реакція на рішення про карантин вихідного дня

«Я не розумію, як можна було придумати цей ідіотизм вихідного дня» - наголосив бізнесмен

Уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня, водночас не подбав про жодні компенсації, податкові канікули, безвідсоткові позики чи ще про якусь допомогу співробітникам компаній, які залишаться без роботи на вікенди. Своє обурення рішенням Кабміну висловив співвласник мережі кінотеатрів «Планета кіно» Дмитро Деркач.

«Кінотеатри до 80% прибутку отримують саме у вихідні. У будні дні люди не ходять в кінотеатри, вони активно натовпами їздять в громадському транспорті», - пише бізнесмен.

Далі він наголошує, що мережа кінотеатрів «Планета кіно» попрацюватиме тиждень, після цього, ймовірно, доведеться закрити всі кінотеатри і звільнити 500 співробітників. І залишити цих людей без роботи і зарплати.

«Ми робимо величезну ставку на нашу команду, ретельно відбирали, навчали співробітників, формували корпоративну культуру. Багато менеджерів, директори, адміністратори кінотеатрів працюють з нами з 2008 року або з моменту відкриття чергового кінотеатру», - каже бізнесмен.

«І це все при тому, що у нас безпечно, що підтверджується міжнародними дослідженнями. У нас набагато безпечніше громадського транспорту, який й надалі їздитиме переповненим у будні дні. Я не розумію, як можна було придумати цей ідіотизм вихідного дня», - наголосив Деркач.

Нагадаємо, що уряд запровадив карантин вихідного дня, який почне діяти вже з 14 листопада.

Карантин вихідного дня запроваджують вже з цих вихідних — з 00:00 суботи, 14 листопада, до 00:00 понеділка, 16 листопада. Такий карантин діятиме в Україні щонайменше три вихідних поспіль.

Тоді заборонено працювати:

кафе, ресторанам, барам — вони можуть працювати на винос;

торговим розважальним центрам;

закладам культури;

спортзалам, фітнес-центрам.

Крім того, влада України відмовляється від адаптивного карантину та запроваджує обмеження помаранчевого рівня небезпеки на всій території держави.

До слова, сьогодні під Кабміном підприємці протестують проти нових обмежень уряду.

Коронавірус в Україні

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 10 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 611 людей. Також відомо, що одужали 6 802 особи (у попередній день 5 514), а 191 – померло від ускладнень (вчора 191 людей). За останню добу захворіло 350 дітей і медпрацівників – 493. Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 489 808 осіб; одужало – 221 459 осіб; летальних випадків – 8 947; проведено ПЛР-тестувань – 3 735 166.