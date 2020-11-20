Бундестаг відмовився підтримувати «Північний потік-2»

Німецькі депутати відхилили заяву під назвою «Забезпечення енергетичної безпеки - підтримка Nord Stream 2» більшістю голосів - 556 проти 83

Депутати Бундестагу відмовилися підтримати ініціативу партії «Альтернатива для Німеччини» (АДГ), яка лобіює будівництво газопроводу «Північний потік-2». Отже, німецькі парламентарі відхилили заяву під назвою «Забезпечення енергетичної безпеки - підтримка Nord Stream 2» більшістю голосів - 556 проти 83. Підсумки обговорення опубліковані на сайті Бундестагу.

У запропонованій заяві вказувалося, що нібито «газопровід дасть збільшення енергобезпеки Німеччини і Європи в цілому і послужить загальним інтересам». Лобісти проєкту запропонували депутатам закликати федеральний уряд забезпечити якнайшвидше завершення проекту.

В ході дебатів більшість німецьких депутатів вказали, що нова заява не допоможе будівництву, тому і сенсу в ній немає.

Представник Вільної демократичної партії (ВДП) Мартін Нойманн заявив, що підтримує мораторій на будівництво газопроводу, але при цьому партія виступає проти санкцій з боку США.

У свою чергу, представник Соціал-демократичної партії Німеччини Тімон Греммельс вказав, що торгівля газом «допоможе політичного діалогу з Росією». Крім того, він зазначив, що Москва може переорієнтуватися на поставки газу в Китай, і цей альянс з політичної точки зору повинен викликати куди більше стурбованості.

Напередодні видання Bild написало, що Джо Байден має намір назавжди зупинити будівництво «Північного потоку-2», розширивши санкції проти осіб і компаній, причетних до будівництва газогону.

Наразі демократи і республіканці однаково негативно налаштовані по відношенню до будівництва трубопроводу з Росії до Німеччини. За даними ЗМІ, законодавці вже готують новий пакет санкцій проти «Північного потоку-2».

«Північний потік-2» – газопровід з Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною 1200 км. Має геополітичне значення для РФ через те, що після його добудови Україна втратить статус головного транзитера російського газу до ЄС.

21 грудня 2019 року Дональд Трамп схвалив пакет санкцій проти російсько-німецького газопроводу «Північний потік-2». Розчерк пера змусив західних підрядників згорнути будівництво практично готового об'єкта і зберіг за Україною статус транзитера російського газу. Для завершення будівництва необхідно прокласти 120 км труб, але РФ не зможе цього зробити без залучення західних технологій.

Раніше добудову газогону блокувала Данія, проте у жовтні 2020 року Копенгаген дав дозвіл на прокладання труб своїх у територіальних водах. Таким чином, головною перепоною для добудови «Північного потоку-2» є санкції США від грудня 2019 року.



