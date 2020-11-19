Bild: Байден має намір назавжди поховати путінський Північний потік-2

Головна мета Джо Байдена – остаточно зірвати будівництво газопроводу

Джо Байден має намір назавжди зупинити будівництво Північного потоку-2, розширивши санкції проти осіб і компаній, причетних до будівництва газогону. Про це пише DW з посиланням на видання Bild.

У статті видання йдеться, що головна мета Байдена - остаточно зірвати будівництво газопроводу і нові санкції можуть бути введені вже у січні 2021 року.

Адміністрація Байдена може запропонувати Німеччині «великий пакет з питань безпеки», який передбачатиме заміну російського газу американськими відновлюваними ресурсами за невеликими цінами.

Наразі демократи і республіканці однаково негативно налаштовані по відношенню до будівництва трубопроводу з Росії до Німеччини. За даними ЗМІ, законодавці вже готують новий пакет санкцій проти Північного потоку-2.

Північний потік-2 – газопровід з Росії до Німеччини через Балтійське море довжиною 1200 км. Має геополітичне значення для РФ через те, що після його добудови Україна втратить статус головного транзитера російського газу до ЄС.

21 грудня 2019 року Дональд Трамп схвалив пакет санкцій проти російсько-німецького газопроводу Північний потік-2. Розчерк пера змусив західних підрядників згорнути будівництво практично готового об'єкта і зберіг за Україною статус транзитера російського газу. Для завершення будівництва необхідно прокласти 120 км труб, але РФ не зможе цього зробити без залучення західних технологій.

Раніше добудову газогону блокувала Данія, проте у жовтні 2020 року Копенгаген дав дозвіл на прокладання труб своїх у територіальних водах. Таким чином, головною перепоною для добудови Північного потоку-2 є санкції США від грудня 2019 року.



