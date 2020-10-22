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    У світі

    Рада ЄС ввела санкції проти розвідки Росії

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    Рада ЄС ввела санкції проти розвідки Росії - Рада ЄС ввела санкції проти розвідки Росії
    Рада ЄС ввела санкції проти розвідки Росії

    Санкції також наклали на сам 85-й Головний центр спеціальних служб ГРУ РФ

    Рада Європейського союзу погодила санкції проти двох осіб та організації, що відповідальні за кібератаку на парламент Німеччини у 2015 році.

    Про це повідомляється на сайті Європейської Ради.

    «Ця кібератака була спрямована на інформаційну систему парламенту та зачепила його здатність працювати протягом декількох днів. Викрадено значну кількість даних, і постраждали електронні адреси кількох членів парламенту, в тому числі канцлера Ангели Меркель», – йдеться у заяві.

    Зазначається, що до санкційного списку потрапив керівник Головного розвідувального управління РФ Ігор Костюков та Дмитро Бадін, офіцер військової розвідки 85-го Головного центру спеціальних служб ГРУ РФ, що безпосередньо брав участь у проведенні кібератаки.

    Також санкції наклали на сам 85-й Головний центр спеціальних служб ГРУ РФ.

    Санкції передбачають заборону та заморожування активів, накладених на фізичних осіб. Також особам та структурам ЄС заборонено надавати кошти тим, хто потрапив до списку.

    Згідно з рішенням Ради ЄС 8 осіб та 4 суб’єкти потрапили під обмежувальні заходи за причетність до кібератак, спрямованих на ЄС або його держави-члени.

    Нагадаємо, що хакерська атака на Бундестаг відбулася у 2015 році. У результаті зловмисники отримали доступ до щонайменше 16 гігабайтів даних, зокрема до електронної адреси канцлера Ангели Меркель.

    ЄС санкції ГРУ кібератака Бундестаг парламент
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