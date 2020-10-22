Рада ЄС ввела санкції проти розвідки Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рада ЄС ввела санкції проти розвідки Росії

Санкції також наклали на сам 85-й Головний центр спеціальних служб ГРУ РФ

Рада Європейського союзу погодила санкції проти двох осіб та організації, що відповідальні за кібератаку на парламент Німеччини у 2015 році.

Про це повідомляється на сайті Європейської Ради.

«Ця кібератака була спрямована на інформаційну систему парламенту та зачепила його здатність працювати протягом декількох днів. Викрадено значну кількість даних, і постраждали електронні адреси кількох членів парламенту, в тому числі канцлера Ангели Меркель», – йдеться у заяві.

Зазначається, що до санкційного списку потрапив керівник Головного розвідувального управління РФ Ігор Костюков та Дмитро Бадін, офіцер військової розвідки 85-го Головного центру спеціальних служб ГРУ РФ, що безпосередньо брав участь у проведенні кібератаки.

Також санкції наклали на сам 85-й Головний центр спеціальних служб ГРУ РФ.

Санкції передбачають заборону та заморожування активів, накладених на фізичних осіб. Також особам та структурам ЄС заборонено надавати кошти тим, хто потрапив до списку.

Згідно з рішенням Ради ЄС 8 осіб та 4 суб’єкти потрапили під обмежувальні заходи за причетність до кібератак, спрямованих на ЄС або його держави-члени.

Нагадаємо, що хакерська атака на Бундестаг відбулася у 2015 році. У результаті зловмисники отримали доступ до щонайменше 16 гігабайтів даних, зокрема до електронної адреси канцлера Ангели Меркель.