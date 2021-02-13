У США собака отримала в спадок $5 млн

Що буде з грошима, які залишаться у фонді, коли Лулу, якій вісім років, помре, в заповіті не уточнюють

Після смерті господаря собака американського бізнесмена Білла Дорріс (Bill Dorris) отримала в спадок п'ять мільйонів доларів.

Про це повідомляє Fox News.

В кінці 2020 року Дорріс помер у віці 84 років. Згідно з його заповітом, гроші будуть поміщені в спеціальний фонд. Він буде використовуватися для компенсації витрат на утримання пса.

В останні роки Дорріс багато часу проводив в роз'їздах. Поки його не було, за восьмирічно. бордер–коллі на прізвисько Лулу доглядала знайома бізнесмена Марта Бертон (Martha Burton). Дорріс просив, щоб вона продовжила доглядати за собакою і після його смерті.

«По правді кажучи, я навіть не знаю, що й думати, – зізналася Бертон. – Він просто дуже любив цю собаку».

Що буде з грошима, які залишаться у фонді, коли Лулу, якій вісім років, помре, в заповіті не уточнюють.

За життя Білл Дорріс був відомий своїм расизмом. Саме йому належав скандально відомий пам'ятник одному з перших лідерів Ку-Клукс-Клану, колишньому конфедератському генералу Натаніелю Бедфорду Форресту. Захищаючи його, Дорріс заявив, що рабство було формою соціального забезпечення для чорношкірих американців.

Найбагатшою собакою в США вважалася біла болонка по кличці Біда, яка в 2007 році успадкувала 12 мільйонів доларів. Через рік суд постановив вилучити у собаки 10 мільйонів доларів і передати їх на благодійні потреби. У червні 2011 року Біда померла.