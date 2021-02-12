Вбивця школяра на Закарпатті може вийти на волю після трьох років тюрми

Вбивство школяра сталося у березні 2018 року

Львівський апеляційний суд пом'якшив вирок неповнолітньому, який вбив 15-річного юнака з села Нижня Апша із Закарпаття. 11 лютого суд призначив покарання – 3 роки ув'язнення, а попередній Мукачівський міськрайонний суд визнав неповнолітнього винним і покарав 3 роками і 6 місяцями. Про це йдеться на сайті Mukachevo.net.

Адвокат потерпілої сторони зазначив, що рідні загиблого хлопця будуть подавати апеляційну скаргу до Верховного Суду, але ця процедура займе багато часу.

Адвокат підкреслив, що через таке рішення, 24 березня винуватець злочину вийде на волю. І додав, що хлопця випустять і він просто зникне. Судова тяганина у цій справі триває понад три роки.

Нагадаємо, апеляційний суд Закарпатської області визнав незаконним рішення суду, яким неповнолітньому підозрюваному у вбивстві 15-річного юнака з села Нижня Апша змінено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

В рамках досудового розслідування хлопець буде направлений до психіатричної лікарні для проведення стаціонарної комплексної судової психолого-психіатричної експертизи.

Першочергова кваліфікація даного злочину за ч.1 ст.115 КК України – умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині. Згідно санкції даної статті, хлопцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

18 квітня близько 500 мешканців Нижньої Апші вісім годин блокували трасу «Мукачево – Рогатин». Селяни були обурені тим, що хлопець, котрий жорстоко вбив свого однолітка, гуляє селом, незважаючи на те, що знаходиться під домашнім арештом.

Як відомо, вбивство сталося у березні 2018 року. Хлопець завдав смертельних поранень ножем своєму однокласнику під час сварки вдома.