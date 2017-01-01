Бюджетники перекрили трасу Київ-Чоп (відео)

Людям останні 2-3 місяці не виплачують заробітну плату

Працівники бюджетних організацій перекрили трасу Київ–Чоп в районі поста Нижні Ворота на Закарпатті. Таким чином працівники медичної та освітньої сфери Воловецького району протестують проти заборгованості по зарплаті за останні 2-3 місяці. Як повідомляє Mukachevo.net з місця події, люди ходять по пішохідному переходу в межах посту



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Люди перекрили трасу Київ-Чоп біля посту Нижні Ворота

Людям останні 2-3 місяці не виплачують заробітну плату

Працівники бюджетних організацій перекрили трасу Київ–Чоп в районі поста Нижні Ворота на Закарпатті.

Таким чином працівники медичної та освітньої сфери Воловецького району протестують проти заборгованості по зарплаті за останні 2-3 місяці.

Як повідомляє Mukachevo.net з місця події, люди ходять по пішохідному переходу в межах посту «Нижні Ворота», що на одному з перевалів на межі Закарпатської та Львівської області. Учасники протесту блокують виключно вантажний транспорт, але пропускають легковий та мікроавтобуси.

Акція стартувала близько 17:00, і як наслідок близько 18:00 вже утворилася по обидва боки посту величезна черга з вантажівок.

За дуже приблизними підрахунками, в акції беруть участь близько 50-80 людей.

Учасники акції окрім українського прапору тримають в руках плакати з вимогами виплатити заборгованість. Протестувальники вимагають зустрічі з представниками влади, і наразі не планують розходитися.

Проблема виникла уже доволі давно, і вона пов'язана з урядовими дотаціями на область. Їх уряд начебто перерахував для Закарпаття ще у 20-х числах листопада і обласна рада навіть встигла ці дотації на сесії 30 листопада перерозподілити своїм рішенням між районами. Йдеться про 31 мільйон медичної субвенції та 47 мільйонів стабілізаційної дотації.

Однак, як розповіли Mukachevo.net депутати облради та працівники РДА, фактично ці гроші були перераховані та розподілені лише на папері. Реально на рахунки вони не зайшли досі, й за попередніми прогнозами можливо з'являться лише наступного тижня.