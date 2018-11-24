«Це блюзнірство»: В’ятрович прокоментував скандал у Польщі через тризуб на авто



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В’ятрович вважає, що в Польщі політики намагаються шукати в історії якісь моменти, які радше сварять українців з поляками

Голова Інституту національної пам’яті України Володимир В’ятрович назвав блюзнірством притягнення до кримінальної відповідальності українця у Польщі за наклейку на автомобілі з тризубом України.

«Звинувачувати людину у злочині за наявність державного герба України на автомобілі, мені здається, що це є просто блюзнірством», - сказав В’ятрович.

Він вважає даний випадок прикладом того, «як політичні зміни призводять до того, що в Польщі політики намагаються шукати в історії якісь моменти, які радше сварять українців з поляками».

«А коли їх немає, то намагаються спровокувати ці суперечки», - підкреслив голова Інституту національної пам’яті України.

Раніше повідомлялося, що поліція Перемишля почала розслідування проти викладача Львівської політехніки Івана Кульчицького, на автомобілі якого була наклейка з гербом України.

Джерело: УНН