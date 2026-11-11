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11 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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11 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
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Свята 11 листопада 2026 року: що відзначають християни, міжнародні події та які існують прикмети

11 листопада у світі відзначають Міжнародний день енергозбереження, День пам’яті загиблих у Першій світовій війні та Всесвітній день шопінгу. Православні вшановують пам'ять святих мучеників Мини, Віктора і Вікентія та преподобного Теодора Студита. До кінця року залишається 50 днів. 

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 11 листопада 2026 року.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день енергозбереження

11 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Щорічно 11 листопада відзначається важливе свято – Міжнародний день енергозбереження (International Energy Saving Day). Ідея щодо заснування такого дня була запропонована міжнародною екологічною мережею SPARE у квітні 2008 року на міжнародній нараді в Казахстані, в листопаді ж 2008 року відбулося перше святкування. 20 країн захотіли стати учасниками Дня енергозбереження, тому день отримав міжнародний статус.

День пам’яті загиблих у Першій світовій війні

11 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Хоча Україна не брала участі у Першій світовій війні як самостійна держава, мільйони українців воювали у складі армій Російської та Австро-Угорської імперій. Цей день є нагодою вшанувати пам'ять всіх жертв того конфлікту, а також згадати про події Визвольних змагань, що розгорнулися на тлі завершення війни.

Всесвітній день шопінгу

11 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

11 листопада кожного року відбувається цікава подія – Всесвітній день шопінгу, котрий не є традиційним та офіційним святом, проте має багато прихильників по всьому світу. Всесвітній день шопінгу, не є визнаним міжнародним святом, однак, слугує китайським еквівалентом американських шопінг-феноменів Чорної п’ятниці та Кіберпонеділка.

У цей день китайські платформи електронної комерції заманюють покупців значними знижками та розпродажами. У Китаї цей день відомий як День холостяка. Популярність цієї події привернула увагу Alibaba Group, провідного гіганта електронної комерції в Китаї, який побачив у ній можливість для комерційного успіху.

Релігійні свята та їхня історія

День святих мучеників Мини, Віктора і Вікентія

11 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

Православна Церква вшановує пам'ять трьох ранньохристиянських мучеників, які постраждали за віру.

Святий мученик Мина: За походженням був єгиптянином і служив у римському війську. Під час гонінь він відкрито оголосив себе християнином, за що був підданий жорстоким тортурам і страчений. Святого Мину часто просять про зцілення від сліпоти.

Святий Віктор та Святий Вікентій: Вони також були воїнами. Віктор постраждав за Христа під час гонінь у II столітті, а Вікентій був дияконом, що проповідував Євангеліє. Вони проявили неймовірну мужність і стійкість перед обличчям смерті.

Святий Теодор (Феодор) Студит (759 – 826) був видатним візантійським ченцем, ігуменом Студійського монастиря в Константинополі, богословом та борцем за чистоту Православ'я. Він відомий своїм опором іконоборчій єресі, за що неодноразово піддавався гонінням, ув’язненню та був відправлений у заслання. Його вважають ісповідником за непохитну віру.

Народні вірування та прикмети

У народі день святого Теодора Студита (Студитового) часто асоціювали з приходом холодів та вітрів.

  • Якщо цього дня сильний вітер – він протримається до Дня святого Миколая (6 грудня за новим стилем).
  • Сніг випав 11 листопада і не розтанув – чекай ранньої та суворої зими.
  • Якщо на Теодора горобці збираються зграями і гучно цвірінькають – до швидкого потепління.
  • Надворі сиро, але немає снігу – наступний рік буде врожайним.

Що не можна робити

  • Сваритися, лихословити та з’ясовувати стосунки.
  • Пліткувати, обмовляти інших і засуджувати людей.
  • Залишати оселю неприбраною, накопичувати брудний посуд і сміття.
  • Позичати гроші або брати в борг.
  • Лінуватися та відкладати важливі справи.
  • Ображати тварин і відмовляти в допомозі тим, хто її потребує.

Історичні події

  • 1480 – Завершення «Стояння на Угрі», що ознаменувало остаточне звільнення Русі від монголо-татарського ярма.
  • 1830 – Проголошення незалежності Бельгії від Нідерландів.
  • 1872 – День народження Львівської залізниці: відкрито рух на першій в Україні залізничній лінії, що з'єднала Львів із Перемишлем.
  • 1918 – Закінчення Першої світової війни підписанням Комп'єнського перемир'я.
  • 1925 – Луї Армстронг здійснив свій перший запис у студії.
  • 1940 – Третій Рейх розпочав масові бомбардування Ковентрі (Велика Британія), повністю знищивши місто.
  • 1973 – Ізраїль та Єгипет підписали мирну угоду.

Іменини

День ангела святкують: Андрій, Віктор, Євген, Іван, Кирило, Кузьма, Леонід, Мина, Олексій, Павло, Пилип, Тимофій, Федір (Теодор).

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Теги: календар традиції релігія свято свята

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