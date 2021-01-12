Це «фіговий листок». У «Нафтогазі» висміяли зниження цін на газ

Раніше Юрій Вітренко повідомив, що «Нафтогаз» завищив ціну газу для населення на 22%

У «Нафтогазі» розповіли, що зараз треба розвивати житлові субсидії

Міністерство енергетики України, яке планує переглянути ціну на природний газ для «соціально вразливих» споживачів, просуває антиринкові ініціативи. Про це заявив заступник голови департаменту енергоефективності «Нафтогазу» Олексій Хабатюк на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Це більше схоже на «фіговий листок», яким прикрито ПСО (тимчасовий інструмент державного регулювання цін для вразливих категорій споживачів – ред.), яке міністерство сором’язливо називає «державна допомога». Але ж яка вона державна, якщо вона робиться не за рахунок держави, а перекладається на плечі інших», – написав він.

За його словами, Міненерго ховає створення цінового арбітражу – різниці в цінах між різними групами населення та промисловістю.

«Не так давно це називали чи не найбільшим злом та джерелом, яке живить корупцію на всіх рівнях – купляти дешевий газ під видом для населення, а продавати дорожче в комерційний сектор. Що ж змінилося? Гасло «Збитки націоналізуємо, а прибутки приватизуємо» знайшло нову реалізацію?», – додав він.

Також у «Нафтогазі» зазначили, що в назві «вразливі споживачі» ховаються певні інтереси, цілі та комплекси.

«Розвинуте суспільтво має підтримувати вразливих споживачів. Ні, не плекати й взрощувати утриманців та патерналістів. А саме ідентифікувати вразливих споживачів за визначеними критеріями та допомагати їм... Це не просто. Але це є в Україні вже сьогодні – житлові субсидії. Вони адресні та з достатньою селективністю. Їх можна й потрібно розвивати», – розповів Хабатюк.

Нагадаємо, Міністерство енергетики України планує переглянути ціну на природний газ для «соціально вразливих» споживачів.

Запропонована у проєкті Постанови КМУ «Про забезпечення соціального захисту вразливих споживачів на ринку природного газу» формула розрахунку ціни на газ передбачає визначення ціни за принципом «хаб-мінус», тобто без урахування вартості транспортування газу від NCG до західного кордону України. Торгова надбавка постачальника визначена в розмірі 2,5%. Саме з цією надбавкою ціна буде вважатися граничною.