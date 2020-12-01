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    Ще одна вакцина від коронавірусу проходить затвердження у ЄС

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    Заявку на затвердження вакцини компанії-партнери подали 30 листопада - Ще одна вакцина від коронавірусу проходить затвердження у ЄС
    Заявку на затвердження вакцини компанії-партнери подали 30 листопада

    Німецько-американську вакцину вивчають у Європейському медичному агентстві

    Німецька компанія BioNTech та американська Pfizer, які разом розробляють вакцину від коронавірусу, подалися на умовне затвердження їхньої вакцини для використання у ЄС. Про це повідомляє Associated Press.

    Зазначається, що партнери повідомили про подання заявки на затвердження до європейського регулятора ─ Європейського медичного агентства. 

    «Заявку подали 30 листопада. До цього з 6 жовтня агентство регулярно знайомилося з даними про результати випробувань», ─ йдеться у повідомленні. 

    Згідно з повідомленням BioNTech, якщо їхня вакцина BNT162b2 отримає погодження, її застосування у Європі стане можливим вже до кінця 2020 року

    Минулого місяця партнери повідомили, що вакцина за підсумками випробувань виявилася ефективною у 95% випадків.

    Як повідомила федеральний міністр освіти і науки Німеччини Аня Карлічек, публічні слухання ЄМА щодо затвердження заявки попередньо плануються на 11 грудня. Вона зазначила також, що вакцинація для німців буде добровільною.

    Перед цим BioNTech-Pfizer подали вакцину на затвердження для екстреного використання у США та Британії.

    Напередодні американська компанія Moderna першою з розробників вакцини подалася на умовне затвердження у ЄС, та другою ─ у США, після BioNTech-Pfizer.

    Нагадаємо, Україна отримає $100 мільйонів на вакцину від Covid-19.

    Дата початку поставок в Україну вакцин проти коронавірусу в рамках міжнародної ініціативи Covax стане відома після 7 грудня 2020 року.

    До слова, стало відомо, хто в Україні отримає перші вакцини від коронавірусу.

    Також очільник МОЗ Максим Степанов розповів про випробування української вакцини від Covid-19.

    Як повідомлялося, 17 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вісім мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Україна зможе отримати вже в другому кварталі 2021 року.

    9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

    16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

    Теги: ЄС США Україна вакцинація коронавірус
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