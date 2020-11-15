Трамп визнав перемогу Байдена

Twitter вже позначив твіти президента США як такі, що можуть містити недостовірну інформацію

Разом з тим Трамп вважає, що вибори було сфальсифіковано

Чинний президент США Дональд Трамп визнав перемогу свого конкурента Джо Байдена на виборах у США

Про це він написав у Twitter.

«Він переміг, тому що вибори було сфальсифіковано. Не було жодних спостерігачів за голосуванням і підрахунком голосів», – стверджує Трамп.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

Він згадав приватну компанію Dominion (виробник програмного забезпечення для голосування Dominion Voting Systems) з нібито «поганою репутацією» і «непридатним устаткуванням».

За словами президента, механічні збої в ніч виборів, коли почався підрахунок голосів, викликані тим, що демократи нібито намагалися вкрасти голоси виборців.

«Їм це вдалося багато в чому... Вибори поштою – безглуздий жарт», – написав Трамп.

All of the mechanical “glitches” that took place on Election Night were really THEM getting caught trying to steal votes. They succeeded plenty, however, without getting caught. Mail-in elections are a sick joke! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

Twitter вже позначив твіти президента як такі, що можуть містити недостовірну інформацію про фальсифікацію результатів виборів.

Раніше Трамп заявив, що комп’ютерна система, яку американські штати використовують для підрахунку голосів, «вкрала» у нього 2,7 млн голосів виборців.

Нагадаємо, майже 80% американців вважають Байдена переможцем виборів.