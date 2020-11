Трамп визнав перемогу Байдена

Чинний президент США Дональд Трамп визнав перемогу свого конкурента Джо Байдена на виборах у США

Про це він написав у Twitter.

«Він переміг, тому що вибори було сфальсифіковано. Не було жодних спостерігачів за голосуванням і підрахунком голосів», – стверджує Трамп.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg

Він згадав приватну компанію Dominion (виробник програмного забезпечення для голосування Dominion Voting Systems) з нібито «поганою репутацією» і «непридатним устаткуванням».

За словами президента, механічні збої в ніч виборів, коли почався підрахунок голосів, викликані тим, що демократи нібито намагалися вкрасти голоси виборців.

«Їм це вдалося багато в чому... Вибори поштою – безглуздий жарт», – написав Трамп.

All of the mechanical “glitches” that took place on Election Night were really THEM getting caught trying to steal votes. They succeeded plenty, however, without getting caught. Mail-in elections are a sick joke!