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    Трамп визнав перемогу Байдена

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    Twitter вже позначив твіти президента США як такі, що можуть містити недостовірну інформацію&nbsp; - Трамп визнав перемогу Байдена
    Twitter вже позначив твіти президента США як такі, що можуть містити недостовірну інформацію 

    Разом з тим Трамп вважає, що вибори було сфальсифіковано

    Чинний президент США Дональд Трамп визнав перемогу свого конкурента Джо Байдена на виборах у США

    Про це він написав у Twitter.

    «Він переміг, тому що вибори було сфальсифіковано. Не було жодних спостерігачів за голосуванням і підрахунком голосів», – стверджує Трамп.

    Він згадав приватну компанію Dominion (виробник програмного забезпечення для голосування Dominion Voting Systems) з нібито «поганою репутацією» і «непридатним устаткуванням».

    За словами президента, механічні збої в ніч виборів, коли почався підрахунок голосів, викликані тим, що демократи нібито намагалися вкрасти голоси виборців.

    «Їм це вдалося багато в чому... Вибори поштою – безглуздий жарт», – написав Трамп.

    Twitter вже позначив твіти президента як такі, що можуть містити недостовірну інформацію про фальсифікацію результатів виборів.

    Раніше Трамп заявив, що комп’ютерна система, яку американські штати використовують для підрахунку голосів, «вкрала» у нього 2,7 млн голосів виборців.

    Нагадаємо, майже 80% американців вважають Байдена переможцем виборів.

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    Теги: США Джозеф Байден вибори Дональд Трамп
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