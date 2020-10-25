Явка виборців станом на 16:00 не дотягує до 30% – Опора



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Фото: Главком

Явка виборців нижча, ніж на виборах 2015 року

Станом на 16:00 явка виборців на місцевих виборах в Україні становить 27%.

Такі дані Громадянської мережі «Опора» оприлюднила на своїй сторінці у Facebook голова правління організації Ольга Айвазовська.

Вона вказала, що похибка - 0,84%.

Айвазовська також нагадала, що у цей же час на місцевих виборах 2015 року явка була 36,2%.

Як повідомлялося, станом на 12:00 явка виборців становила 13,5%.

Центральна виборча комісія оприлюднила інформацію щодо явки виборців на місцевих виборах станом на 13:00.

Також ЦВК назвав регіони з найвищою явкою виборців.

Зазначимо, підсумки місцевих виборів в Україні, які відбудуться 25 жовтня 2020 року, можна буде оцінити за результатами декількох екзит-полів. Результати опитувань оголосять о 20:00, після закриття виборчих дільниць. Трансляцію оголошення екзит-полів можна буде подивитися на сайті «Главкома».