Лідирують Одещина і Донеччина. ЦВК назвав регіони з найвищою явкою на вибори



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Станом на 13 годину 25 жовтня явка на місцевих виборах у Києві становить 16% Фото: Уніан

Центрвиборчком оприлюднив дані щодо явки на вибори станом на 13 годину

Стала відома офіційна інформація щодо явки виборців на місцевих виборах станом на 13:00.

Про це повідомляє Центрвиборчком у Фейсбуці.

Так, згідно з даними Центрвиборчкому, найвища явка зафіксована в Одеській області (без міста Одеса) – 26%.

У ЦВК зауважують, що дані є орієнтовними.

Так, на 13:00 год явка виборців склала:

Вінницька область – 17,2 %

Волинська область – 17,0 %

Донецька область – 22,1 %

Житомирська область – 18,3 %

Закарпатська область – 15,3 %

Івано-Франківська область – 14 %

Кіровоградська область – 18,6 %

Миколаївська область – 15,5 %

Полтавська область – 16,6 %

Сумська область – 15,7 %

Тернопільська область – 17,0 %

Харківська область – 15,5 %

Черкаська область – 17 %

Чернівецька область – 14 %

Чернігівська область – 20,1 %

Луганська область – 18 %

Одеська область (без міста Одеса) – 26 %

Тернопільська область – 17 %

Херсонська область – 16,7 %

Київська область – 15,6 %

м. Київ – 16,2 %

Зазначимо, підсумки місцевих виборів в Україні, які відбудуться 25 жовтня 2020 року, можна буде оцінити за результатами декількох екзит-полів. Результати опитувань оголосять о 20:00, після закриття виборчих дільниць.Трансляцію оголошення екзит-полів можна буде подивитися на сайті «Главкома».



