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    Лідирують Одещина і Донеччина. ЦВК назвав регіони з найвищою явкою на вибори

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    <span>Станом на 13 годину 25 жовтня явка на місцевих виборах у Києві становить 16%</span> - Лідирують Одещина і Донеччина. ЦВК назвав регіони з найвищою явкою на вибори
    Станом на 13 годину 25 жовтня явка на місцевих виборах у Києві становить 16%
    Фото: Уніан

    Центрвиборчком оприлюднив дані щодо явки на вибори станом на 13 годину

    Стала відома офіційна інформація щодо явки виборців на місцевих виборах станом на 13:00.

    Про це повідомляє Центрвиборчком  у Фейсбуці.

    Так, згідно з даними Центрвиборчкому, найвища явка зафіксована в Одеській області (без міста Одеса) – 26%.

    У ЦВК зауважують, що дані є орієнтовними.

    Так, на 13:00 год явка виборців склала:

    • Вінницька область – 17,2 %
    • Волинська область – 17,0 %
    • Донецька область – 22,1 %
    • Житомирська область – 18,3 %
    • Закарпатська область – 15,3 %
    • Івано-Франківська область – 14 %
    • Кіровоградська область – 18,6 %
    • Миколаївська область – 15,5 %
    • Полтавська область – 16,6 %
    • Сумська область – 15,7 %
    • Тернопільська область – 17,0 %
    • Харківська область – 15,5 %
    • Черкаська область – 17 %
    • Чернівецька область – 14 %
    • Чернігівська область – 20,1 %
    • Луганська область – 18 %
    • Одеська область (без міста Одеса) – 26 %
    • Тернопільська область – 17 %
    • Херсонська область – 16,7 %
    • Київська область – 15,6 %
    • м. Київ – 16,2 %

    Зазначимо, підсумки місцевих виборів в Україні, які відбудуться 25 жовтня 2020 року, можна буде оцінити за результатами декількох екзит-полівРезультати опитувань оголосять о 20:00, після закриття виборчих дільниць.Трансляцію оголошення екзит-полів можна буде подивитися на сайті «Главкома».


    ЦВК вибори Одеса Донеччина Одещина
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