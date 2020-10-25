Лідирують Одещина і Донеччина. ЦВК назвав регіони з найвищою явкою на вибори
Центрвиборчком оприлюднив дані щодо явки на вибори станом на 13 годину
Стала відома офіційна інформація щодо явки виборців на місцевих виборах станом на 13:00.
Про це повідомляє Центрвиборчком у Фейсбуці.
Так, згідно з даними Центрвиборчкому, найвища явка зафіксована в Одеській області (без міста Одеса) – 26%.
У ЦВК зауважують, що дані є орієнтовними.
Так, на 13:00 год явка виборців склала:
- Вінницька область – 17,2 %
- Волинська область – 17,0 %
- Донецька область – 22,1 %
- Житомирська область – 18,3 %
- Закарпатська область – 15,3 %
- Івано-Франківська область – 14 %
- Кіровоградська область – 18,6 %
- Миколаївська область – 15,5 %
- Полтавська область – 16,6 %
- Сумська область – 15,7 %
- Тернопільська область – 17,0 %
- Харківська область – 15,5 %
- Черкаська область – 17 %
- Чернівецька область – 14 %
- Чернігівська область – 20,1 %
- Луганська область – 18 %
- Одеська область (без міста Одеса) – 26 %
- Тернопільська область – 17 %
- Херсонська область – 16,7 %
- Київська область – 15,6 %
- м. Київ – 16,2 %
Зазначимо, підсумки місцевих виборів в Україні, які відбудуться 25 жовтня 2020 року, можна буде оцінити за результатами декількох екзит-полів. Результати опитувань оголосять о 20:00, після закриття виборчих дільниць.Трансляцію оголошення екзит-полів можна буде подивитися на сайті «Главкома».