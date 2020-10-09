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    Частка державного сектора в економіці України падає

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    Частка державного сектора в економіці України падає

    В українській економіці частка держсектора скоротилася до 11,5%

    У першому півріччі 2020 року частка державного сектора в економіці України становила 11,5%, що менше показника 11,8% у першому кварталі року.

    За даними Мінекономіки, питома вага кількості суб'єктів господарювання державного сектору економіки склала 4,2%.

    Крім того, питома вага чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єктів господарювання держсектору економіки становила 9,8%.

    Питома вага середньої вартості необоротних і оборотних активів суб'єктів господарювання держсектору економіки склала 20,6%.

    Частка державного сектора в економіці України за перший квартал 2020 року становила 11,8%, що менше показника 2019 року (12,2%).

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    До слова, у вересня стало відомо, що Фонд держмайна продає перший спиртзавод.

    Також нещодавно відомий економіст виступив за якнайшвидшу приватизацію «Центренерго».

    Раніше повідомлялося про те, що експерти пояснили, коли і як треба приватизувати «Центренерго».

    15 липня готель «Дніпро» в центрі Києва продали більш ніж за 1 млрд гривень.

    Пізніше з'ясувалося, що переможцями в аукціоні стали не російські олігархи, а українські айтішники, які збираються перетворити його в унікальний кіберспортивний готель.

    економіка бізнес промисловість держава
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