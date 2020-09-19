Україна не виробляє ракети, літаки і кораблі? Не треба журитися з цього приводу

Радянський Союз атомні бомби робив тисячами, а прогодувати себе не міг

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Любопытный спор у нас периодически вспыхивает в фейсбуке. Между «романтиками» и «прагматиками». Романтиками я называю тех уважаемых мной людей, которые хотят производить ракеты, самолеты и корабли «как в СССР». Они искренне переживают, что мы их не производим, и боятся что Украина окончательно превратится в «аграрную» державу. А к прагматикам, я отношу себя и тех людей, которые говорят, слава богу, что есть это, давайте его развивать и хоть куда-то двигаться. Мне довелось работать в банке Аваль с 92-го по 2005. Среди наших клиентов как раз и были «те» заводы. Многих мы кредитовали, помогали им искать заказчиков, разрабатывали финансовые схемы для них и тд. Большинству из них это мало помогло.

Проблема не в том, что они сегодня не могут выпускать те ракеты, самолеты и корабли, которые они выпускали. Проблема в том, что все эти ракеты, самолеты и корабли были не нужны никому уже 30 лет назад. Их никто не покупал. А те, которые нужны сегодня, они производить не могут по определению. Вспоминаю как директор Днепровского машзавода, одного из самых передовых и самых секретных заводов в СССР, выпускавших РЛС, показывал мне полигон размером с футбольное поле, уставленный тысячами почерневших ящиков. Смотри, здесь продукции на миллиарды. Она никому не нужна. Я давно уже не банкир, а бизнесмен и вижу ситуацию с другой стороны.

Сегодня вместе с Sergiy Vovchenko, моим коллегой и руководителем нашего молочного бизнеса, который, кстати, и кредитовал в банке Аваль те гиганты советской индустрии, посмотрели компании, участвующие в реконструкции наших заводов в этом году. Не бордюры красят и дырки латают, а помогают нам наращивать производство. Программа не маленькая. 370 млн. грн на год. Так вот из этих денег только 60 млн. идет на закупку импортного оборудования. У западных компаний первого ряда. Это хай левел и он у нас не производится. Остальное все нам обеспечивают украинские производители. Калиновский машиностроительный завод, UBC-Armature, Полтава-Союзмаш, ДМЗ МІЛЕСТА- УКРАЇНА, Orion Group и другие.

Они производят прекрасную, очень конкурентную продукцию. Не хуже, а часто, лучше импортной. Причем наши инженеры считают, что даже часть закупленного импортного оборудования вполне могла бы производиться в Украине. Я к чему это. Не нужно предаваться грустным мыслям о самолетах и прочем. Тем более, что это просто мысли, за которыми ничего материального не было 30 лет и не будет ещё 30. Давайте будем думать о сегодняшнем и завтрашнем дне. Помогать живому, а не воскрешать мертвое по калькам 50-ти летней давности. В том числе и тем государственным заводам, которые не потерялись за это время и ваолне прекрасно себя чувствуют в рыночной ситуации. Есть такие, и их немало. Но надо искать и новые точки «кристаллизации». АПК вполне может стать одним из таких центров. Только стимулировать надо не зерно, а продукты из зерна, а через них -заводы, производящие оборудование для переработки зерна. И так далее, по всем направлениям.

Рано или поздно доберемся и до «ракет с кораблями». А не доберемся до них, до чего-то другого доберемся. Да и переживать по поводу нашей «гипераграрности» я бы особо не стал. Много жратвы не бывает. Советский Союз атомные бомбы делал тысячами, а прокормить себя не мог. Как ни распахивал целины. Наш АПК, который возник из пепла лет 15 назад, это сегодня современное, высокотехнологичное производство. Которое имеет далеко не каждая высокоразвитая страна. И он вполне может стать драйвером индустриального развития тоже. При грамотном, государственном, перспективном подходе.

Джерело: блог Олександра Деркача

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