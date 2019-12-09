Чекають результатів саміту у Парижі: учасники акції на Банковій готові чергувати до ранку



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Біля Офісу президента перебуває близько 800 людей Фото: Громадське

Організатори заявили, що очікують на брифінг Володимира Зеленського після зустрічі Нормандської четвірки, який будуть транслювати на великому екрані

Біля Офісу президента на Банковій триває акція «Варта Року»: учасники заявили, що у разі потреби готові чергувати тут до ранку.

Про це повідомляє «Громадське».

«Наразі тут перебуває близько 800 людей. Територію охороняє поліція, перед входом на територію встановлені рамки для перевірки речей», – пише ЗМІ.

Організатори заявили, що очікують на брифінг Володимира Зеленського о 22:00 після зустрічі Нормандської четвірки, який будуть транслювати на великому екрані. Після цього вони вирішать свої подальші дії. За їхніми словами, якщо помітять ризик здачі інтересів України, вони оголосять безстрокову акцію.

Зокрема вони наголошують на неможливості перетину так званих червоних ліній: проведення виборів на тимчасово окупованих територіях, допоки не буде відновлено контроль над усією ділянкою російсько-українського кордону, поступки РФ у питанні повернення Криму, федералізація держави, відмова від європейського курсу тощо. Учасники запевнили, що у разі потреби готові чергувати тут до ранку.

Акція розпочалася ввечері 8 грудня. Мета — змусити президента Володимира Зеленського не допустити здачі національних інтересів країни під час зустрічі Нормандської четвірки 9 грудня у Парижі.

Зазначимо, що близько 21:00 у Парижі перервалася зустріч Нормандської четвірки та розпочалися перші особисті перемовини Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Раніше стало відомо, що двосторонні переговори віч-на-віч між президентом РФ Путіним і главою української держави Володимиром Зеленським відбуватиметься у присутності двох членів делегації з обох сторін.