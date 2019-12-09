Переговори Нормандської четвірки перервали заради зустрічі Путіна і Зеленського



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Очікується, що розмова Зеленського і Путіна триватиме близько 30 хвилин

Переговори у «норманському форматі» продовжаться після зустрічі президентів України та РФ

У Парижі перервалася зустріч Нормандської четвірки та розпочалися перші особисті перемовини Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Зазначається, що переговори у «норманському форматі» продовжаться після зустрічі президентів України та РФ.

«Переговори лідерів країн Нормандської четвірки перервано заради двосторонньої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Російської Федерації Володимира Путіна. Наразі розпочалася зустріч двох глав держав. Потому відновляться переговори у чотиристоронньому форматі», - йдеться у повідомленні.

За інформацією ЗМІ, розмова Зеленського і Путіна триватиме близько 30 хвилин.

Спільний вихід до преси Нормандської четвірки запланований на 22:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що двосторонні переговори віч-на-віч між президентом РФ Путіним і главою української держави Володимиром Зеленським відбуватиметься у присутності двох членів делегації з обох сторін.

Нагадаємо, час початку саміту в нормандському форматі в Парижі перенесли, оскільки переговори Зеленського з канцлером ФРН Ангелою Меркель затягнулися.

Зазначимо, що лише за кілька годин до початку зустрічі Офіс Зеленського назвав склад української делегації на саміті Нормандської четвірки. В Офісі президента повідомляли, що Зеленський на переговорах має намір в першу чергу поставити питання повернення полонених, припинення вогню і виведення бандформувань з території Донбасу.