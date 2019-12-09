У Парижі розпочалась зустріч Зеленського з Путіним (оновлено)



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Почалася зустріч Путіна з Зеленським

Зустріч «нормандської четвірки» завершилася

Переговори лідерів країн «нормандської четвірки» перервано заради двосторонньої зустрічі Президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна. Про це йдеться в офіційному повідомленні Офісу президента.

Наразі розпочалася зустріч двох глав держав.

В Офісі президента відзначили, що після завершення зустрічі Зеленського та Путіна переговори у чотиристоронньому форматі відновляться.

Нагадаємо, зустріч у «нормандському форматі» у Парижі розпочалась сьогодні близько 18.15.

Незадовго до цього, у Президента України завершилися зустрічі з президентом Франції та канцлером Німеччини.

Згодом в ОП повідомили, що зустріч президентів України Володимира Зеленського та Росії Володимира Путіна відбудеться після завершення саміту в «нормандському форматі». Раніше стало відомо, кого Зеленський візьме з собою на двосторонні переговори з Путіним