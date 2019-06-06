Через дії Бойка опозиційні сили можуть не потрапити в Раду, - ЗМІ

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Юрій Бойко

Юрій Бойко юридично не може бути кандидатом у нардепи від партії «Опозиційна платформа «За життя»

Судові розгляди щодо політичної діяльності Юрія Бойко тривають. Рішенням Київського окружного адміністративного суду була встановлена заборона внесення будь-яких змін в політичній партії «Опозиційний блок», а також змін в складі її засновників.

Потім послідувала апеляція на це рішення. Але 3 червня в суд надійшла нова позовна заява від члена «Опозиційного блоку», одесита Віктора Сергійовича Слободенюка. І суд знову ухвалив рішення про заборону будь-яких змін в політичній партії «Опозиційний блок» співзасновником якого досі є Юрій Бойко, пише znaj.ua.

Сьогодні, 6 червня 2019 р в Києві пройшов з'їзд політичної партії «Опозиційна платформа «За життя», на якому відбулося висунення кандидатів у народні депутати України від цієї політсили. Список очолив один з лідерів платформи Юрій Бойко.

Однак напередодні стало відомо, що Юрій Бойко юридично не може бути кандидатом у нардепи від партії «Опозиційна платформа «За життя», оскільки до цих пір числиться в списку засновників політичної партії «Опозиційний блок». Дії Юрія Бойка ставлять під сумніви не тільки його подальшу політичну кар'єру, але і можливість присутності партій «Опозиційна платформа «За життя» та «Опозиційний блок» у Верховній Раді.

Нагадаємо, в грудні 2018 року, між лідерами партії «Опозиційний блок» Юрієм Бойко і Борисом Колесником виник конфлікт з питання стратегічного позиціонування партії в політичному житті України. В результаті конфлікту стався розкол в партії. А народний депутат України Сергій Ларін звернувся з позовом до Київського окружного адміністративного суду щодо дій Міністерства юстиції. В результаті суд прийняв рішення про заборону внесення будь-яких змін в політичній партії «Опозиційний блок», а також змін в складі її засновників.

Фактично, цим рішенням Юрій Бойко будучи лідером нового політичного об'єднання «Опозиційна платформа «За життя», залишався в числі засновників «Опозиційного блоку». Відповідно до статті 6 Закону України «Про політичні партії України», громадянин України може перебувати одночасно лише в одній політичній партії. А ст. 53 «Закону про вибори» чітко передбачає неможливість обрання кандидатом від політичної сили члена іншої політичної партії.

Слід зазначити, що судові розгляди щодо членства Юрія Бойко в політичних силах «Опозиційна платформа «За життя» та «Опозиційний блок» досі тривають. Відповідно Юрій Бойко не може бути кандидатом у народні депутати України від партії «Опозиційна платформа «За життя». Саме тому на попередніх президентських виборах Юрій Бойко був зареєстрований як незалежний кандидат. У разі ж сьогоднішнього висунення Юрія Бойко в кандидатом в народні депутати України від «Опозиційна платформа «За життя», політична сила буде позбавлена можливості участі у виборах. Під питанням стає і участь «Опозиційного блоку» в майбутніх парламентських виборах.