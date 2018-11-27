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    Через хуртовини у Чикаго скасували майже 900 авіарейсів

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    Через хуртовини у Чикаго скасували майже 900 авіарейсів

    У міжнародному аеропорту О'хара висота сніжного покриву досягла 18 см

    Американське місто Чикаго і його околиці накрили сильні хуртовини, у результаті були скасовані майже 900 авіарейсів.

    У чиказькому аеропорту О'хара висота сніжного покриву досягла 18 см, повідомляє Xinhua з посиланням на місцеву метеослужбу.

    Через негоду 340 тис. сімей та суб'єктів бізнесу залишились без електропостачання. Також внаслідок негоди в Чикаго закрито понад 100 шкіл.

    Варто відзначити, що хуртовини почалися в період, коли величезна кількість американців повертаються додому з відпустки, взятої з нагоди дня Подяки.

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