Через хуртовини у Чикаго скасували майже 900 авіарейсів

Американське місто Чикаго і його околиці накрили сильні хуртовини, у результаті були скасовані майже 900 авіарейсів.

У чиказькому аеропорту О'хара висота сніжного покриву досягла 18 см, повідомляє Xinhua з посиланням на місцеву метеослужбу.

Через негоду 340 тис. сімей та суб'єктів бізнесу залишились без електропостачання. Також внаслідок негоди в Чикаго закрито понад 100 шкіл.

