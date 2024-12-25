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Маск занурив конгрес США у хаос напередодні Різдва – Politico

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Маск занурив конгрес США у хаос напередодні Різдва – Politico
Маск звик надто швидко ухвалювати рішення
фото із відкритих джерел

Politico: Засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск звик кардинально змінювати речі, щоб зробити їх кращими, але Вашингтону це не сподобається

Американський підприємець та мільярдер Ілон Маск змусив Конгрес США переглядати проєкт американського бюджету напередодні Різдва. Про це повідомляє газета Politico. Бізнесмен розмістив понад 150 постів на своїй сторінці у соціальній мережі X, чим викликав хаос серед американських парламентарів.

«Республіканці в Палаті представників перебувають у стані хаосу після того, як проштовхнули поспіхом складений пакет для фінансування уряду. Все це сталося завдяки Ілону Маску», – йдеться у публікації.

Журналісти звернули увагу, що Маск дотримується бізнесового підходу, однак це повністю суперечить культурі Вашингтона.

«Мільярдер, обраний Трампом на посаду співголови комісії під назвою «Департамент ефективності уряду» (DOGE), втілює дух Кремнієвої долини «рухайся швидко», навіть більше, ніж засновник Facebook Марк Цукерберг. І захоплення Маска «творчим руйнуванням» та готовність йти на величезний ризик, служачи місії – як він це робив у різні моменти з SpaceX, Tesla та Twitter – тепер відображається на вашингтонській культурі, яка працює зовсім по-іншому», –  зазначають журналісти. 

Газета зазначила, що в конгресі стався «підрив» ретельно продуманих планів через найбагатшу людину у світі. Маск постійно перевіряє, наскільки далеко він може просунутися, перш ніж щось вибухне і стане невиправним.

«Це те, на що завжди орієнтується багато технічних стартапів. Скільки можна щось міняти, перш ніж воно справді зламається?», – наводить видання слова історика Кремнієвої долини Чарльза Петерсона.

Наагадаємо, американські ЗМІ назвали Ілона Маска «тіньовим президентом» США після його втручання у процес ухвалення законопроєкту про фінансування федерального уряду.

До слова, Вашингтон витрачає надто багато грошей на оборону Європи в умовах зростання державного боргу Сполучених Штатів Америки. Про це заявив засновник компаній SpaceX і Tesla, американський мільярдер Ілон Маск на своїй сторінці в Х.

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Теги: Tesla Ілон Маск SpaceX Вашингтон бізнесмен політика США

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