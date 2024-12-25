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Одіозні російські олігархи продовжують заробляти на торгівлі з Європою – Insider

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Одіозні російські олігархи продовжують заробляти на торгівлі з Європою – Insider

Близькі до Путіна олігархи продовжують заробляти мільярди на торгівлі з ЄС – The Insider

Згідно з дослідженням видання The Insider, близькі до правителя РФ Володимира Путіна мільярдери продовжують заробляти на експорті товарів на Захід, оминаючи санкції. Для цього вони використовують лазівку, яка дає змогу компаніям працювати на ринках ЄС, якщо частка акцій у бізнесменів, які потрапили під санкції, становить менше ніж 50%.  Зокрема, мільярдні прибутки від торгівлі з ЄС отримують найодіозніші російські олігархи – Геннадій Тимченко, Алішер Усманов і Олег Дерипаска.   

Видання вказує: якщо бізнесмен потрапляє під санкції, це не означає, що автоматично обмеження запроваджуються і щодо його активів. Для цього він має контролювати щонайменше 50% компанії. Другий варіант: якщо підсанкційних співвласників кілька, то вони в сумі мають володіти половиною акцій.  

Тому деякі олігархи, для обходу санкційних обмежень, просто знижують свою частку в проєкті. Так, Олег Дерипаска скоротив свою частку в En+ і в «Русалі» – це дає йому змогу на гроші від Заходу утримувати свою власну ПВК, що воює в Україні. Так, за час повномасштабної війни, з 2022 по 2024 рік, статки Дерипаски зросли більш ніж у півтора рази, і зараз становлять $2,8 млрд.  

Другий основний акціонер «Русала» , Віктор Вексельберг, також уникає санкцій Євросоюзу і залишається безкарним, незважаючи на те, що у складі наближених бізнесменів відкрито зустрічається з Путіним під час війни, а компанії олігарха беруть участь у виробництві ракет, які використовуються під час бомбардування території України.  

Ще один спосіб вивести свій бізнес з-під санкцій – оформити акції на менеджерів компанії (як варіант – з правом зворотного викупу), на родичів або інших підконтрольних осіб. Таку схему обрав Алішер Усманов: він скоротив свою частку в USM, тому після занесення Усманова до санкційного списку ЄС у USM заявили, що самих компаній холдингу це не торкнеться.  

Партнер Усманова по «Металлоинвесту» – депутат Держдуми від «Единой России» Андрій Скоч: він перебуває під санкціями, але бізнес оформлений на його батька Володимира і дочку Варвару, на яких обмеження ЄС не поширюються. Від початку великої війни статки Усманова і сімейства Скоча тільки зросли: до $13,4 млрд і $6,7 млрд відповідно. Сумарно за два роки вони стали багатшими майже на $4 мільярди.  

Роман Абрамович також продовжує отримувати прибуток від торгівлі з Європою. Абрамовичу належить 28,64% акцій «Євразу» , великої металургійної та гірничодобувної компанії. Підприємство експортує продукцію до Франції та Чехії. Також Абрамович є міноритарним акціонером «Норнікеля» : він не лише експортує свою продукцію, а й володіє на території Європи виробництвом.   

Раніше уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що у 2023 році Росія експортувала до ЄС продукцію гірничо-металургійного комплексу (ГМК) на суму €3 млрд, а за 9 місяців 2024 року – ще на €2,1 млрд. Тому санкційні винятки на деякі групи російських товарів, особливо на металургійну продукцію, мають бути скасовані.  

Він нагадав, що підприємства ГМК напряму підтримують російський ВПК. Наприклад, російська Група НЛМК, що належить олігарху Лісіну, постачає металургійні сляби до ЄС, водночас є монопольним виробником у Росії спеціальної електротехнічної сталі, яка є критично важливою для російської оборонної промисловості.

Теги: бізнесмен олігархи бізнес гроші санкції росія

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