Китай встановив світовий рекорд із своїм новим «полярним судном»

Розмір палуби судна порівнюють з авіаносцем Fujian, і воно може переміщуватися серед дрейфуючих льодів

Китай випробував найбільше у світі вантажне судно, здатне працювати у полярних водах

Китай провів випробування вантажного судна з плоскою палубою вантажопідйомністю 58 тис. тонн, який здатен працювати в полярних водах. Fan Zhou 8 стало найбільшим подібним судном у світі, пише газета South China Morning Post.

Згідно з інформацією, судно Fan Zhou 8 вийшло з доку суднобудівного заводу Taizhou Zhonghang у провінції Чжецзян, і 24 грудня повернулося в док після «різних професійних випробувань» у водах на схід від Шанхаю.

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Як зазначає видання, судно має високі мореплавні якості та відповідає вимогам Полярного кодексу (документ, що визначає вимоги до судів, призначених для роботи в полярних водах, – «Главком»). Його довжина становить 256 м, ширина – 51 м, дальність плавання – 16 тис. морських миль, максимальна швидкість – понад 15 вузлів.

Судно може перевозити на палубі різні вантажі, зокрема обладнання для пошуку і розробки морських нафтових родовищ, частини вітряних і атомних електростанцій, а також сталеві конструкції або секції великих суден.

До слова, китайська влада у 2025 році збирається проводити політику відкритості стосовно інших країн та оптимізувати систему мит у зовнішній торгівлі.