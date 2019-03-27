Через кіберзагрози Трамп продовжив дію режиму надзвичайного стану



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Президент США Дональд Трамп

Трамп заявив, що кіберзагрози багато в чому виходять з-за кордону і загрожують національній безпеці, політиці й економіці США

Президент США Дональд Трамп продовжив на рік введений ще Бараком Обамою в 2015 році надзвичайний стан у зв'язку з загрозою кібератак.

У своєму посланні Конгресу Трамп зазначив, що шкідливі дії в кіберпросторі продовжують становити надзвичайну загрозу для США.

Зі слів Трампа, кіберзагрози багато в чому виходять з-за кордону і загрожують національній безпеці, політиці й економіці США.

«У зв'язку з цим я визнав за необхідне продовжити режим надзвичайного стану, оголошений у виконавчому указі 13694», - заявив американський лідер.

Нагадаємо, 1 квітня 2015 року тодішній президент США Барак Обама підписав терміном на один рік указ про режим НС через кібератаки. Потім дію документа було продовжено ще кілька разів.