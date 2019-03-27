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    Через кіберзагрози Трамп продовжив дію режиму надзвичайного стану

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    <span>Президент США Дональд Трамп</span> - Через кіберзагрози Трамп продовжив дію режиму надзвичайного стану
    Президент США Дональд Трамп

    Трамп заявив, що кіберзагрози багато в чому виходять з-за кордону і загрожують національній безпеці, політиці й економіці США

    Президент США Дональд Трамп продовжив на рік введений ще Бараком Обамою в 2015 році надзвичайний стан у зв'язку з загрозою кібератак.

    У своєму посланні Конгресу Трамп зазначив, що шкідливі дії в кіберпросторі продовжують становити надзвичайну загрозу для США.

    Зі слів Трампа, кіберзагрози багато в чому виходять з-за кордону і загрожують національній безпеці, політиці й економіці США.

    «У зв'язку з цим я визнав за необхідне продовжити режим надзвичайного стану, оголошений у виконавчому указі 13694», - заявив американський лідер.

    Нагадаємо, 1 квітня 2015 року тодішній президент США Барак Обама підписав терміном на один рік указ про режим НС через кібератаки. Потім дію документа було продовжено ще кілька разів.

    США Дональд Трамп президент
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