Через кіберзагрози Трамп продовжив дію режиму надзвичайного стану
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Президент США Дональд Трамп
Трамп заявив, що кіберзагрози багато в чому виходять з-за кордону і загрожують національній безпеці, політиці й економіці СШАПрезидент США Дональд Трамп продовжив на рік введений ще Бараком Обамою в 2015 році надзвичайний стан у зв'язку з загрозою кібератак.
У своєму посланні Конгресу Трамп зазначив, що шкідливі дії в кіберпросторі продовжують становити надзвичайну загрозу для США.
Зі слів Трампа, кіберзагрози багато в чому виходять з-за кордону і загрожують національній безпеці, політиці й економіці США.
«У зв'язку з цим я визнав за необхідне продовжити режим надзвичайного стану, оголошений у виконавчому указі 13694», - заявив американський лідер.
Нагадаємо, 1 квітня 2015 року тодішній президент США Барак Обама підписав терміном на один рік указ про режим НС через кібератаки. Потім дію документа було продовжено ще кілька разів.