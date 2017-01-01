Через напад у Конго загинули 14 миротворців

Ще 53 миротворці поранені

У нападі на миротворчу місію ООН в африканській Демократичній Республіці Конго загинули щонайменше 14 «блакитних шоломів». Жертвами також стали п'ять представників місцевих сил безпеки, ще 53 миротворці поранені. Про це повідомили в п'ятницю, 8 грудня, в ООН. Напад було скоєно напередодні ввечері. Місія наразі координує контратаку



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Миротворча місія ООН

Ще 53 миротворці поранені

У нападі на миротворчу місію ООН в африканській Демократичній Республіці Конго загинули щонайменше 14 «блакитних шоломів». Жертвами також стали п'ять представників місцевих сил безпеки, ще 53 миротворці поранені. Про це повідомили в п'ятницю, 8 грудня, в ООН.

Напад було скоєно напередодні ввечері. Місія наразі координує контратаку разом із армією Конго та опікується евакуацію поранених.

Припускають, що відповідальна за напад повстанська група «Об'єднані демократичні сили» (ADF).

Представник місцевих активістів Жильбер Камбаль заявив, що мішенню нападу були танзанійські миротворці, передає агенція Reuters, якій цю інформацію підтвердили в ООН. Керівник місії організації в Конго, так званої MONUSCO, Maман Сідіку гостро розкритикував напад та заявив, що «блакитні шоломи» зроблять усе, аби притягти нападників до відповідальності, додає агентство новин dpa.

У багатій на поклади корисних копалин східній частині Конго вже більше півтора десятка років борються за контроль над територією кілька повстанських угрупувань. Хаос почався після війни 1998-2003 років, коли загинули мільйони людей, переважно від голоду та хвороб. Близько 16 тисяч «блакитних шоломів» мають допомогти стабілізації ситуації в Конго.

Джерело: DW