В Україні до 13°, в деяких областях дощ, подекуди зі снігом: погода на 11 листопада 2026 року

Вдень у столиці синоптики обіцяють близько 3°-5° тепла

Сьогодні, 11 листопада, в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі в Україні, крім сходу, вдень на Лівобережжі дощі (у західних та північних областях подекуди з мокрим снігом), на решті території без істотних опадів. Вітер південно-східний, на Правобережжі з переходом на західний, північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 1-6° тепла, у західних та східних областях вночі місцями 1-3° морозу, у південній частині країни вдень 8-13° тепла.

Прогноз погоди на 11 листопада Укргідрометцентр

У середу, 11 листопада, у Києві хмарно. Вночі та вранці помірні дощі, вдень без істотних опадів. Вітер південно-східний з переходом на західний, 7-12 м/с. Температура по області ввночі та вдень 1-6° тепла, у Києві вночі та вдень 3-5° тепла.

Раніше повідомлялося, що за рік Монблан став нижчим на 1,29 метра: за новими вимірюваннями, його вершина здіймається на 4807,47 метра над рівнем моря. Водночас фахівці застерігають від поспішних висновків, адже показник залежить не лише від зміни клімату, а й від кількості снігу та льоду на вершині.