11 листопада – Всесвітній день шопінгу: історія свята та як з’явився найбільший розпродаж року

Всесвітній день шопінгу було започатковано в Китаї, а головним майданчиком для проведення перших розпродажів стала платформа Alibaba

11 листопада 2026 року у світі відзначають Всесвітній день шопінгу – дату, яка перетворилася на один із найбільших днів онлайн-розпродажів. Традиція виникла в Китаї, а згодом поширилася на інші країни, зокрема Україну.

Щороку 11 листопада магазини та торговельні онлайн-платформи влаштовують масштабні розпродажі. Цей день відомий як Всесвітній день шопінгу або День холостяка (Singles’ Day). За популярністю та обсягами торгівлі він став одним із головних конкурентів «Чорної п’ятниці».

«Главком» підготував історію заснування цього свята та розповів про компанію Sears, яка понад століття тому виконувала роль сучасних онлайн-платформ.

Як з'явився Всесвітній день шопінгу

Історія свята бере початок у Китаї. Спочатку 11 листопада було неофіційним Днем холостяка. Дату обрали через чотири одиниці в її написанні – 11.11, які символізували самотніх людей.

Згодом традиція набула комерційного значення. У 2009 році китайська компанія Alibaba Group вирішила використати цю дату для масштабної торговельної акції на платформі Taobao Mall. До першого розпродажу долучилися 27 продавців. Ініціатива виявилася успішною, а День холостяка поступово перетворився на масштабний фестиваль онлайн-покупок.

Уже в 2013 році Alibaba Group встановила рекорд онлайн-продажів: за один день компанія отримала $5,8 млрд. Відтоді 11 листопада стало однією з найпомітніших дат у світовому календарі електронної торгівлі.

Сьогодні до розпродажу долучаються не лише китайські маркетплейси, а й торговельні платформи та магазини в різних країнах. Покупцям пропонують знижки на одяг, взуття, побутову техніку, електроніку, косметику та товари для дому.

Що купували в каталогах сто років тому

Масова дистанційна торгівля існувала задовго до появи інтернет-магазинів. Понад століття тому американці замовляли товари за поштовими каталогами. Однією з найвідоміших компаній у цій сфері була Sears, Roebuck and Co., заснована Річардом Сірсом та Альвою Робаком.

Історія підприємства розпочалася у 1886 році з продажу годинників поштою. Згодом асортимент значно розширився: у каталогах Sears можна було знайти годинники, побутові речі, інструменти, мило та навіть будинки-конструктори.

Каталоги Sears фото: Сhicagology

Каталоги мали особливу популярність серед мешканців сільської місцевості, які не завжди мали доступ до великих магазинів. Завдяки широкому вибору та доступним цінам компанія стала одним із лідерів дистанційної торгівлі у США.

Комплекс Sears у Чикаго, де щоденно оброблялося тисячі замовлень фото: Сhicagology

У 1924 році Sears відкрила перший універмаг, а згодом розширила мережу до сотень магазинів. Компанія також стала відомою завдяки власним торговельним маркам Kenmore та Craftsman.

Однак із розвитком нових форматів торгівлі позиції Sears почали слабшати. У 2018 році компанія оголосила про банкрутство. Так завершилася історія одного із символів американської роздрібної торгівлі, який свого часу фактично виконував роль сучасного маркетплейса.

Чиказький хмарочос Sears Tower фото: nbcnews.com

Чим Всесвітній день шопінгу відрізняється від «Чорної п’ятниці»

Обидві події пов’язані з масштабними знижками, однак мають різне походження. Всесвітній день шопінгу відзначають щороку 11 листопада. Його започаткували в Китаї, а головним майданчиком для проведення перших розпродажів стала платформа Alibaba.

«Чорна п’ятниця» має американське походження та припадає на п’ятницю після Дня подяки у США. На відміну від 11.11, її дата щороку змінюється.

В Україні обидві події стали приводом для сезонних розпродажів. Магазини пропонують покупцям акційні ціни, промокоди та спеціальні пропозиції. Водночас варто заздалегідь перевіряти вартість товарів: іноді перед розпродажем продавці змінюють початкові ціни, через що заявлена знижка не завжди означає реальну економію.

Всесвітній день шопінгу не має офіційного статусу міжнародного свята. Його популярність насамперед пов’язана з розвитком електронної комерції та прагненням торговельних платформ залучити якомога більше покупців.