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    Через негоду літак з благодатним вогнем не зміг приземлитися в румунському Сібіу

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    27 квітня у Єрусалимі в Храмі Христа Господнього зійшов Благодатний вогонь. - Через негоду літак з благодатним вогнем не зміг приземлитися в румунському Сібіу
    27 квітня у Єрусалимі в Храмі Христа Господнього зійшов Благодатний вогонь.

    Благодатний вогонь з літака, що приземлився в місті Клуж, доставлять жителям повітів Алба і Діва

    Літак, який повинен був принести благодатний вогонь у румунське місто Сібіу, не зміг приземлитися з-за несприятливих погодних умов, зробивши посадку в місті Клуж.

    Інформацію про це підтвердили чекали в аеропорту священнослужителі.повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

    «Літак, який повинен був принести благодатний вогонь у Сібіу, через негоду змушений був здійснити посадку в місті Клуж. Вогонь для жителів нашого міста буде доставлений автотранспортом з міста Брашов», - повідомив митрополит Ардяла Лауренціу Стреза.

    За його словами, благодатний вогонь з літака, що приземлився в місті Клуж, доставлять жителям повітів Алба і Діва.

    Згідно з метеорологічними даними, негода у місті Сібіу (проливний дощ з грозою) триватиме до неділі, 28 квітня.

    Джерело: Укрінформ

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